RSV virüsü okul çağındaki çocuklarda yayılıyor!

RSV virüsü her yaştan kişiyi enfekte edebiliyor. Fakat özellikle erken doğan prematüre bebeklerde, emzirme dönemindeki bebeklerde ve küçük çocuklarda enfeksiyona neden oluyor. Yetişkinlerde ise önemli bir sağlık sorununa sebebiyet vermiyor. Detaylar haberimizde...



RSV virüsü çocukları iki yaşına kadar en az bir defa hastalandırmakta ve hayat boyu enfeksiyon tekrarı sık olarak görülmektedir. Tüm yaş gruplarında görülen bu virüs bebeklerin ve ileri yaştaki insanların hayatını tehdit eder. Altı aydan küçük bebeklerde bronşit ve zatürre enfeksiyonlarının yüzde 35- 50'si RSV virüsüne bağlı olarak oluşur..

RSV virüsü nasıl bulaşır?

RSV virüsü öksürük sonucu veya hava yoluyla, havada asılı kalan virüslü damlacıklarla bulaşır. Damlacıklar eşyalara bulaştığında temas yoluyla da vücuda ağızdan ve burundan girebilir.

RSV virüsü en çok ne zaman görülür?

RSV virüsü genel olarak kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülür. Hastalık kasım - aralık aylarında başlar, ocak ve şubat ayında zirveye ulaşır, nisan ayında ise sona erer.

RSV virüsü vücutta hangi belirtilerle kendini gösteriyor?

RSV virüsünün vücutta neden olduğu enfeksiyon başlangıçta soğuk algınlığıyla aynı belirtileri gösterir. Hafif ateş, burunda akıntı, öksürük gibi belirtiler görülür. Fakat hastalık şiddetlenip, karakteristiği değişince şikayetler de şiddetlenir. Virüs erken doğan (prematüre) bebeklerde üç dört gün gibi kısa bir süre içerisinde akciğer dokusuna yayılabilir ve bronşiyollare (küçük hava yolları) ulaşır. Bu hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur ve solunum yetmezliğine neden olabilir. Bu yüzden acil müdahale gerekli olur.

RSV virüsü enfeksiyonu ağırlaştığında kişide nefes almada zorlanma, göğüste çekilme, soluk alışverişinin hızlı olması ve ellerde ayaklarda morarmalar görülür.

RSV virüsünün bulaşması nasıl önlenir?

RSV virüsünden korunmak için eller sık sık sabunlu suyla dezenfekte edilmelidir. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mutlaka kapalı olmalıdır. Maske takmak elzemdir. Sigara dumanı bebeklerin RSV enfeksiyonuna yakalanma riskini artırır. Bu yüzden sigara kullanımı mutlaka engellenmelidir.

RSV virüsü koronavirüsten nasıl ayırt edilir?

RSV virüsü ve koronavirüs RNA virüsleridir ve viral enfeksiyona neden olurlar. Bu yüzden belirtileri birbirine oldukça benzer. Fakat koronavirüs kişide tat ve koku kaybına neden olurken RSV enfeksiyonunda tat ve koku kaybı oluşmaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.