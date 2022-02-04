Ross Barkley kimdir? Ross Barkley hangi takımda oynuyor?

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarını devam ediyor. Bu doğrultuda İngiliz futbolcu Ross Barkley'i kadrosuna almak istiyor. Peki Galatasaray'ın kadrosuna almak istediği Ross Barkley kimdir?

Sarı-kırmızılı teknik adam Domenec Torrent, İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'de forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley'i transfer edeceği öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'ın teklifine sıçak bakıyor.

Ross Barkley, 05 Aralık 1993 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. 189 cm boyunda ve 87 kilo olan Barkley, Sağ ayağını kullanmaktadır. Babası Nijerya asıllı bir göçmen, annesi de İngiliz'dir. Ross Barkley, annesinin soyadını kullanmaktadır.

Profesyonel futbol kariyerine Everton'da başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 sene boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 33 kez giydi.

Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Ross Barkley, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ross Barkley, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır.