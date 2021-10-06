Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim? Türkiye ve dünyada yaptığı başarılı projelerle adından söz ettiren Rönesans Holding 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. İnşaat alanında Türkiye'de büyük yol ve köprü projelerini hayata geçiren Rönesans Holding vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Rönesans Holding kimin? Rönesans Holding sahibi kim? Türkiye ve dünyada yaptığı başarılı projelerle adından söz ettiren Rönesans Holding 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. İnşaat alanında Türkiye'de büyük yol ve köprü projelerini hayata geçiren Rönesans Holding vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye ve dünyada başarılı inşaat, nerji ve gayrimenkul alanlarında aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Rönesans Holdin'in sahibinin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar global ciro ve 8,5 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holding, bugün ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Rönesans Holding ile ilgili detaylar....

Rönesans Holding kimin?

Rönesans Holding, 1993 yılında, Erman Ilıcak tarafından Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinde kuruldu. Merkezi Ankara'da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

Rönesans Holding sahibi kim?

Rönesans Holding şirket yapısına baktığımızda holdingin Yönetim Kurulu Başkanı İPEK ILICAK KAYAALP olarak görülüyor. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise şu şekilde;

Bernard Charles Leonard Pasquier

Kaan Arslan

Özgür Canbaş

Taner Bilgin

İlhan Uğur Alkan

Rönesans Holding hakkında

Rönesans, 2006 yılından bu yana ilk 100 şirket içinde bulunduğu Engineering News Record tarafından yayınlanan dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları listesinde Avrupalı müteahhitler arasında 9. sırada, tüm Dünya'da ise 28. sırada yer almaktadır.

Rönesans Holding, 1993 yılında, Erman Ilıcak tarafından Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinde kuruldu. Merkezi Ankara'da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar global ciro ve 8,5 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holding, bugün ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı Engineering News Record (ENR) listesinde 2019 yılında yılı itibarıyla dünyada 33'üncü, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer alıyor. Rönesans Holding bünyesinde bulunan RC Rönesans İnşaat, Fortune 500 ve Capital 500 listelerine göre Türkiye'deki inşaat şirketleri arasında ilk sırada yer alıyor.

İpek Ilıcak Kayaalp kimdir?

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İpek Ilıcak Kayaalp 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur.

İpek Ilıcak Kayaalp, 2006 yılına kadar çeşitli uluslararası şirketlerde, varlık yönetimi ve finans alanlarında çalışmıştır.

2006 yılından bu yana Rönesans Holding İcra Kurulu üyesi ve Rönesans Holding Grup Şirketleri Hazine Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2014 yılı itibarıyla Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye başlayan İpek Ilıcak Kayaalp, TÜSİAD, KANÇODER ve Rönesans Eğitim Vakfı üyesidir.

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