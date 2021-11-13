Romatizma ağrılarını kırkkilit otuyla durdurun

Kırkkilit otunu belki de ilk defa şimdi duydunuz. Fakat o ülkemizin birçok yerinde hatta yol kenarlarında dahi yetişen bir bitki ve vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Peki kırkkilit otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin kırkkilit otunu daha yakından tanıyalım.

Kırkkilit otu sulak toprakları seven bir bitki ve ülkemizin birçok yerinde yetişiyor. Atkuyruğu otu, zemberek otu, kuş kuyruğu otu, çamotu gibi değişik isimlerle de tanınan bu otun ülkemizde yedi farklı türü bulunuyor.

Kırkkilit otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kırkkilit otunun içerisinde silis isimli bir madde vardır. Silis maddesi kemik sağlığının korunmasını, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu sayede kemik erimesine çare olur ve kırılan kemiklerin hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca kırkkilit otu eklem ağrılarının da ortadan kalkmasını sağlar.

Saçların, tırnakların sağlığına olumlu katkıları bulunur ve kolayca kırılmaları engellenir.

Kırkkilit otu antioksidan özelliği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Mevsimsel hastalıklara yakalanmayı önler.

Ayrıca kırkkilit otu çağımızın hastalığı kanserin de birçok türüne karşı vücudumuzu korur.

Kırkkilit otundan yapılan çay böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücuttan fazla suyun atılmasını sağlayarak doğal bir idrar sökücü görevi görür. Bu sayede ödem ve şişkinlik sorununu ortadan kaldırır.

Romatizma ve gut hastalığı yüzünden ortaya çıkan ağrıları dindirir.

Kansızlık (anemi) konusunda olumlu katkıları vardır. Diş eti kanamaları, ağız içinde oluşan yaralar gibi vücutta oluşan birçok yaralara iyi gelir ve hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur.

Böbrek taşı, mide ülseri gibi ciddi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinir. Fakat çeşitli yan etkileri olabileceği için kırkkilit otunu ciddi rahatsızlıkları olanların doktora danışmadan asla kullanmaması çok önemlidir.

Kırkkilit otu çayı nasıl hazırlanır?

Kırkkilit çayı için iki dal taze kırkkilit otu veya iki çay kaşığı kurutulmuş kırkkilit otuna ve bir su bardağı içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Suyu kaynatın ve bir bardağa alın. Daha sonra içerisine kırkkilit otunu ekleyip demlendirin. Kuru kırkkilit otu kullanacaksanız 10 dakika demlendirmeniz yeterlidir. Taze kırkkilit otu kullanacaksanız bu süreyi 20 dakikaya çıkarmanız gerekir. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.