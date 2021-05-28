Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler? Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar?

Rolls Royce Boat Tail özellikleri nedir? İngiltere'nin lüks otomobil markası Rolls Royce şimdiye kadarki en pahalı modelini tanıttı. Peki Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar? Rolls Royce Boat Tail adındaki otomobil 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aracın fiyatını duyanlar Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler diye araştırmaya başladı. İşte dünyanın en pahalı otomobili olan Boat Tail'in özellikleri...

Rolls Royce Boat Tail özellikleri nedir? İngiltere'nin lüks otomobil markası Rolls Royce şimdiye kadarki en pahalı modelini tanıttı. Peki Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar? Rolls Royce Boat Tail adındaki otomobil 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aracın fiyatını duyanlar Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler diye araştırmaya başladı. İşte dünyanın en pahalı otomobili olan Boat Tail'in özellikleri...

Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler?

Özel üretim departmanını yenileyen Rolls-Royce yeni modeli Boat Tail ile 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanını aldı.

Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı. Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls Royce Boat Tailn 570 beygirlik bir 6.75 litre çift turbo V12 motora sahip.

Sadece 3 tane üretildi

Rolls Royce'un şu ana kadar bu modelden üç adet ürettiği açıklanmış durumda.

Dünyanın en pahalısı

Rolls-Royce, bu haftanın başında yaptığı bir sunum ile Boat Tail olarak isimlendirilen yeni ultra lüks otomobilini duyurdu. Yeni Rolls-Royce Boat Tail, dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Zira Rolls-Royce, söz konusu aracın fiyatını tam tamına 28 milyon dolar olarak açıkladı ki bu, bir önceki dünyanın en pahalı otomobili olan 16 milyon dolarlık Sweptail'in Boat Tail'in yarısı kadar bile etmediği anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.