Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformunun reklamında megastar Tarkan'a kargo teslim eden kuryenin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Oyunculuğu ile dikkat çeken kişinin Rojhat Özsoy olduğu öğrenildi. Peki Rojhat Özsoy kimdir? Rojhat Özsoy hangi dizi ve filmde oynadı? Genç oyuncu Tarkan ile birlikte oynadığı reklam filmi ile yüzünü milyonlara tanıttı. Oyunculuğa küçük yaşta merak salan Özsoy eğitimini de bu yönde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun olan Rojhat Özsoy'un hayatı ve kısa biyografisi haberimizin detayında olacak...

Genç oyuncu Rojhat Özsoy oynadığı reklam filmi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarkan'a kargo teslim eden kurye rolünü oynayan Rojhat Özsoy reklamdaki performasnı ile izleyicilerden tam not aldı. Peki Rojhat Özsoy kimdir? Rojhat Özsoy hangi dizi ve filmde oynadı?

Rojhat Özsoy kimdir?

Rojhat Özsoy Trendyol'un yeni reklamında Tarkan'a kargo teslim eden kurye rolünde ekranlara çıktı ve milyonlarca kişiye kendini tanıttı.

1991 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Rojhat Özsoy oyunculuk eğitimi almış bir çok dizi ve filmde rol almış genç bir oyuncudur.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Rojhat Özsoy kariyerini bu yönde şekillendirdi.

Oyunculuk alanında eğitimler alan Rojhat Özsoy kendisini geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun olan Rojhat Özsoy bir çok tiyatrro ve dizide rol aldı.

Özsoy, 2016 yılında Kıvanç Sezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Babamın Kanatları" filminde de yer yer aldı.

Rojhat Özsoy "Aşk ve Gurur" dizisinde Ali rolünde oynadı.

Rojhat Özsoy Martı filminde de yer aldı.

Trendyol reklamında Tarkan'a kargo teslim eden kurye rolünde oynayan Rojhat Özsoy reklam filmi ile adından iyice söz ettireceğe benziyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.