Roblox oyunu nedir? ROBLOX yasaklanacak mı? Roblox ücretli mi? Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynana Roblox oyununun içerisindeki cinsellik sahneleri aileleri endişelendirdi. Çocukların da sıkça oynadığı oyunda yer alan sahneler nedeniyle uzmanlarda da uyarılar geldi. Çocukların bilinç altına yüklenen imgelerin onların gelişimini etkileyeceğinden bahseden uzmanlar aileleri de bu tür durumlar karşısında duyarlı olmaya davet etti.

Roblox oyunu nedir? ROBLOX yasaklanacak mı? Roblox ücretli mi? Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynana Roblox oyununun içerisindeki cinsellik sahneleri aileleri endişelendirdi. Çocukların da sıkça oynadığı oyunda yer alan sahneler nedeniyle uzmanlarda da uyarılar geldi. Çocukların bilinç altına yüklenen imgelerin onların gelişimini etkileyeceğinden bahseden uzmanlar aileleri de bu tür durumlar karşısında duyarlı olmaya davet etti.

Özellikle çocukların severek oynadığı Roblox adlı oyunda cinsellik sahneleri olduğu öğrenildi. 13 yaş alatı çocukların bile oynadığı Roblox oyununda geçen sahneler aileleri de derinden endişelendirdi. 164 milyondan fazla kullancıısı olan Roblox'ta seks sahnelerinin ortaya çıkmasının ardından uzmanlardan da ailelere uyarı geldi.

ROBLOX yasaklanacak mı?

Roblox oyununda çıkan bilinç altı mesaj ağmuru ve cinsellik sahnelerinin ardından anne babalar oyunun yasaklanmasını istiyor. Roblox ekibinden bir sözcü İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, oyunun bir sorunu olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi olduğunu biliyoruz.” dedi. Roblox, hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalıştıklarını belirtirken, “İnsan ve makine algılama kombinasyonunu kullanarak Roblox'a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz” dedi.

İnternette çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ConnectSafely'nin başkanı Larry Magid, bunun bir “kedi fare” meselesi olduğunu söyledi.

Roblox oyunu nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Roblox, oyunununda cinsellik içerikli sahnelerin çıkması pek çok kişinin tepkisine neden oldu. .