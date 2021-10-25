Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti.
2021-10-25 12:50:51
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah arttı.
Kar yağışıyla birlikte yaylalar, bembeyaz oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı.
Kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Vatandaşlar da kar yağışından şemsiye ile korunmaya çalıştı.
Kardan dolayı kentteki ulaşımda henüz bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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