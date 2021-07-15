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TIMETURK / GENEL / Rize'den acı haber: Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 2 kişi kayıp

Rize'den acı haber: Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 2 kişi kayıp

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 6'ya yükseldi.

8 Saat Önce
2021-07-15 08:39:50
Rize'den acı haber: Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 2 kişi kayıp

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Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 6'ya yükseldi.

İl genelinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesinde yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

Haber alınamayan kişileri arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren çok sayıda ekip, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 1, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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