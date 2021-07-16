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Rize’de selin izleri siliniyor

TIMETURK / GENEL / Rize’de selin izleri siliniyor

Rize’de selin izleri siliniyor

Muradiye beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize’de sel ve heyelan bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının cumartesi günü (yarın) tamamlanacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-07-16 16:34:26
Rize’de selin izleri siliniyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Rize'de sel ve heyelan bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının cumartesi (yarın) günü tamamlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “236 binada tespitler yapıldı. 24 acil ve ağır hasarlı bina tespit edildi. Tespitler çerçevesinde TOKİ Başkanlığı'mız hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Köylerde yapacağımız altında hayvanlarımızın bakılacağı şeklinde ahır veya deposu, üstünde konutları olmak suretiyle yöresel mimariye uygun köy konutlarını merkezde zemin artı 3- 4 katı geçmeyecek şekilde yöresel mimariye uygun konutlar yapıyoruz. Bir taraftan da bunun dışında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza ortak yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde taşkın riski altındaki binaların tespitlerini de örtüştürüyoruz. Rize genelinde afete maruz, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitlerin bitmesine müteakip vatandaşlarımıza taşıma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle sağlam konutları alacağız” dedi.

‘YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ'

Selde hasar görmeyen ancak olası sellerde hasara uğrama ihtimali olan taşkın riski altındaki binalarla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “İnşallah böyle kaza bela bir daha yaşanmaz. Şu an itibarıyla tüm merkezlerimizde içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan ilçemiz beldemiz yok. İller Bankası Genel Müdürlüğü bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyor. Selden zarar gören belediyelerimiz ve İl Özel İdaremize, İller Bankası'ndan toplamda 11,5 milyon lira yardım gönderdik. İçişleri Bakanlığı'mız da AFAD kapsamında yardımları yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile selden etkilenen alanları gezmek suretiyle vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade etmek isterim. Allah böyle kaza bela bir daha yaşatmasın” dedi.

Bakan Kurum, incelemeleri sırasında yanına gelen ve Yiğitler köyünde evi kısmen yıkılan Sevil Kabil'i de dinledi. Evinin büyük hasar aldığını anlatan Kabil ile yakından ilgilenen Bakan Kurum, gerekenin yapılacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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