Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak? 3 Nisan 2017'de temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaat süreci tamamlanmak üzere. Bölge halkının ulaşımını rahatlatacak Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihine ilişkin son bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Rize-Artvin Havalimanı için müjdeyi verdi.

Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak? 3 Nisan 2017'de temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaat süreci tamamlanmak üzere. Bölge halkının ulaşımını rahatlatacak Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihine ilişkin son bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Rize-Artvin Havalimanı için müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Karadeniz'in en büyük projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında havalimanının açılış tarihini paylaştı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak?

Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Rize-Artvin Havalimanı'nı da önümüzdeki ay açacağız." dedi. Havalimanında test uçuşlarının Nisan 2022'de başlaması planlanmaktadır.

Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Rize- Artvin Havalimanı'nda yolcu uçakalrının seferlerine başlaması test uçuşlarının ardından başlayacak.

Rize-Artvin Havalimanı nerede? Hangi ilde ve ilçede?

Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır.

Rize-Artvin Havalimanı hakkında

Havalimanının 8 Eylül 2016'da yapılması planlanan yapım ihalesi projedeki değişiklik nedeniyle iptal edildi. Daha sonra 2 Kasım 2016'da yapılan ihaleyi 1,078 milyar lira teklif veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji ortaklığı kazandı. Havalimanının temeli 3 Nisan 2017'de atıldı.

Yüksek Planlama Kurulu'ndan kararı çıkan havalimanı için çevresel etki ve değerlendirme (ÇED) raporuna yönelik halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Havalimanı inşaatı için zemin sondaj etüdü ve batimetrik harita alımı çalışmaları tamamlandı. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir.

Havalimanı 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist, 250 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde üç taksi yolu, 300×120 m ve 120×120 m boyutlarında iki apron ile hizmet verecektir. Rize kültürüne atfen havalimanının giriş takı çay yaprağı biçiminde yapılırken hava trafik kontrol kulesi çay bardağı şeklinde inşa edilmiştir. Projede Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2,5 kat fazla olarak 100 milyon ton taş dolgu malzemesi olarak kullanıldı. .