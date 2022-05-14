Rize-Artvin Havalimanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı hangi ilde ve ilçede? Rize-Artvin Havalimanı'na nasıl gidilir? Türkiye'nin önemli projelerinden birinin daha açılışı gerçekleşiyor. Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli 3 Nisan 2017 yılında atılmıştı. Deniz üzerine inşa edilen havalimanı bu özelliğiyle ülkemizin 2. dünyanın ise 5. deniz dolgu havalimanıdır. Rize-Artvin Havalimanı ile bölge halkının ulaşımı oldukça kolaylaşmış olacak.

Rize-Artvin Havalimanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı hangi ilde ve ilçede? Rize-Artvin Havalimanı'na nasıl gidilir? Türkiye'nin önemli projelerinden birinin daha açılışı gerçekleşiyor. Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli 3 Nisan 2017 yılında atılmıştı. Deniz üzerine inşa edilen havalimanı bu özelliğiyle ülkemizin 2. dünyanın ise 5. deniz dolgu havalimanıdır. Rize-Artvin Havalimanı ile bölge halkının ulaşımı oldukça kolaylaşmış olacak.

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü açılacak Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı pek çok açıdan bölge halkı için büyük önem arz ediyor. Bölge halkının ulaşımı vbe bölgenin ekonomik olarak daha da gelişmesine katkı sağlayacak olan Rize-Artvin Havalimanı, 3 milyon metrekare alanda inşa edildi. Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek isteyenler Rize-Artvin Havalimanı'nın nerede, hangi ilçede ve hangi il sınırları içinde olduğunu araştırıyor.

Rize-Artvin Havalimanı nerede?

Ükenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde yer alıyor.

Rize-Artvin Havalimanı hangi ilde ve ilçede?

Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli 3 Nisan 2017'de atılmıştı. Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Havalimanı Rize'nin Pazar ilçesinde inşa edildi.

Rize-Artvin Havalimanı özellikleri

Havalimanının 8 Eylül 2016'da yapılması planlanan yapım ihalesi projedeki değişiklik nedeniyle iptal edildi. Daha sonra 2 Kasım 2016'da yapılan ihaleyi 1,078 milyar lira teklif veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji ortaklığı kazandı. Havalimanının temeli 3 Nisan 2017'de atıldı. Havalimanı inşaatı için zemin sondaj etüdü ve batimetrik harita alımı çalışmaları tamamlandı. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir. Havalimanında test uçuşlarının Nisan 2022'de başlaması planlanmaktadır.

Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.