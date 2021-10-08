Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi ne zaman? Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Rize Valisi Kemal Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum hakkında bilgi verdi. Hava ulaşımı ile bölgenin ekonomik yönden gelişmesine de katkı sağlayacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ne zaman açılacağı bölge halkı tarafından merak ediliyor.

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi ne zaman? Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Rize Valisi Kemal Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum hakkında bilgi verdi. Hava ulaşımı ile bölgenin ekonomik yönden gelişmesine de katkı sağlayacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ne zaman açılacağı bölge halkı tarafından merak ediliyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber incelemelerin sonunda gazetecilere ddev proje ile ilgili bilgiler verdi. Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olduğuna değinen Çeber inşaat çalışmalarına dair de bilgi verdi. Altyapı kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çeber, "Altyapı çalışmalarında yüzde 96 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanında, dolgu çalışmalarının yüzde 97,7 tamamlandığını, test uçuşlarının aralık ayında yapılacağını söyledi. Çeber, "Aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi. Tamamı denize dolgu havalimanı inşa ettiklerini ifade eden Çeber, "100 milyon ton dolgu planlandı. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin tonu için çalışmalar devam ediyor. Günlük ortalama 100 bin ton dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde dolgu faaliyeti bitecek" dedi.

Üstyapı çalışmalarının son aylardaki yağmurlar nedeni ile aksadığının altını çizen Çeber, şöyle devam etti: "Üstyapı inşaatında yüzde 48 seviyesindeyiz. Her şeyi titizlikle yapıyoruz. Bu nedenle üstyapımızda biraz sarkma olabilir. İklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz."

Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi ne zaman?

Havalimanında çalışmlar tüm hızıyla devam ediyor. Rize Valisi Kemal Çeber Ağustos 2021 yılındayaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: "Bazen yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi etkiliyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonu gibi inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok yakından takip ediyor. Bazen günlük bazen de haftalık bilgileri alıyor."

Rize-Artvin Havalimanı hakkında

Rize-Artvin Havalimanı , Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist ve 250 metrelik taksi yolu ile hizmet verecektir. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir.

Yüksek Planlama Kurulu'ndan kararı çıkan havalimanı için çevresel etki ve değerlendirme (ÇED) raporuna yönelik halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Havalimanı inşaatı için zemin sondaj etüdü ve batimetrik harita alımı çalışmaları tamamlandı. Projede Ordu-Giresun Havalimanından 2,5 kat fazla olarak 100 milyon ton taşın dolgu malzemesi olarak kullanılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.