Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi | Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Bölge halkının merakla beklediği Rize-Artvin Havalimanı inşaatı çalışmalarında sona gelindi. Rize ve Artvin çevresinde yaşayanların ulaşımlarını rahatlatacak olan projenin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin açıklama Rize Valisi Kemal Çeber'den geldi.

Rize Valisi Kemal Çeber bölge halkının merakla beklediği Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Projenin açılış tarihine ilişkin de bilgi veren Çeber "Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı açılış tarihi

Ensonhaber'e konuşan Rize Valisi Kemal Çeber Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihine ilişkin bilgi verdi. Çeber açıklamasında şunları söyledi: "Sizin aracılığınızla bu müjdeyi verebiliriz. Biz bu sene nisan ayından itibaren hemşehrilerimizi, Rize-Artvin Havalimanı'na indirmeyi planlıyoruz. Nisan olmazsa mayıs olur.. İlk çay olmazsa ikinci çay olur.. Hedefimiz açılışı nisan ayında yapmak.." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı hakkında

Rize-Artvin Havalimanı , Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist ve 250 metrelik taksi yolu ile hizmet verecektir. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir.

Rize Valisi Çeber, havalimanının tasarımında Rize kültürüne ait ögelerin kullanılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Yüksek Planlama Kurulu'ndan kararı çıkan havalimanı için çevresel etki ve değerlendirme (ÇED) raporuna yönelik halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Havalimanı inşaatı için zemin sondaj etüdü ve batimetrik harita alımı çalışmaları tamamlandı. Projede Ordu-Giresun Havalimanından 2,5 kat fazla olarak 100 milyon ton taşın dolgu malzemesi olarak kullanılması bekleniyor. .