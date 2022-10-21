Rishi Sunak kimdir? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak mı olacak? Rishi Sunak nereli?

Rishi Sunak kimdir? Boris Johnson’ın istifasının ardından Liz Truss başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Truss başbakanlık görevini yalnızca 45 gün sürdürebildi. Ekonomi alanında aldığı kararlar nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Truss'ın istifasının ardından yeni başbakanın Rishi Sunak olması bekleniyor. Peki İngiltere Başbakanı Rishi Sunak mı olacak? Rishi Sunak nereli?

İngiltere'de 45 gün sonra başbakan Truss görevinden istifa ettiğini açıkladı. İsttifa baskısında olduğu belirtilen Truss İçişleri Bakanı'nın istifasının ardından görevi bırakmak zorunda kaldı. İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı ise merak ediliyor. Başbakanlık konusunda en iddialı isim ise Rishi Sunak. Sunak iki ay önce Truss'ın rakibi olmuştu. Sunak 57'ye karşı 43'lük bir oranla başbakanlığı Liz Truss'a kaptırmıştı. İşte Rishi Sunak'ın hayatı ve biyografisi...

Rishi Sunak kimdir?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 yılında dünyaya geldi. Rishi Sunak

Rishi Sunak 13 Şubat 2020 - 5 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Maliye Bakanı ve 24 Temmuz 2019 - 13 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında Hazine Baş Sekreteri olarak görev yapan bir İngiliz siyasetçidir.

Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.

Sunak, Winchester Koleji'nde eğitim gördü. Daha sonra Oxford Lincoln College'da felsefe, siyaset ve ekonomi (PPE) okudu ve daha sonra Fulbright Bursu olarak California'daki Stanford Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Stanford'da okurken, Infosys'i kuran Hintli milyarder işadamı N. R. Narayana Murthy'nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murty ile tanıştı. Sunak ve Murty, 2022 itibariyle toplam 730 milyon sterlinlik servetleriyle Britanya'nın en zengin 222. insanları. Mezun olduktan sonra Goldman Sachs için çalıştı ve daha sonra hedge fon firmaları Children's Investment Fund Management ve Theleme Partners'da ortak olarak çalıştı.

Sunak, 2015 genel seçimlerinde William Hague'in yerini alarak Kuzey Yorkshire'daki Richmond (Yorks) için Avam Kamarası'na seçildi. Sunak, AB üyeliğine ilişkin 2016 referandumunda Brexit'i destekledi. 2018 görev değişikliğinde Parlamento Yerel Yönetimden Sorumlu Devlet Müsteşarı olarak Theresa May'in ikinci hükümetine atandı. May'in Brexit geri çekilme anlaşması lehinde üç kez oy kullandı. May istifa ettikten sonra Sunak, Boris Johnson'ın Muhafazakar lider olma kampanyasını destekledi. Johnson seçilip Başbakan olarak atandıktan sonra Sunak'ı Hazine Baş Sekreteri olarak atadı. Sunak, Şubat 2020 kabine değişikliğinde istifasının ardından Sajid Javid'in Maliye Bakanı olarak yerini aldı.

Şansölye olarak Sunak, hükümetin COVID-19 pandemisine mali tepkisinde ve Coronavirus İş Tutma ve Yardım İçin Dışarıda Yemek programları dahil olmak üzere ekonomik etkisinde öne çıktı. Partygate skandalının ortasında, kilitlenmeler sırasında COVID-19 düzenlemelerini ihlal ettiği için sabit bir ceza bildirimi verildikten sonra görevdeyken yasayı çiğnediği için yaptırım uygulanan ilk İngiliz Maliye Bakanı oldu. 5 Temmuz 2022'de istifa mektubunda Johnson ile arasındaki ekonomik politika farklılıklarını gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa etti. Javid'in Sağlık Bakanı olarak istifa etmesiyle birlikte Sunak'ın istifası, bir hükümet krizinin ortasında Johnson'ın istifasına yol açtı.

8 Temmuz 2022'de Muhafazakar parti liderliği seçimlerinde Johnson'ın yerine adaylığını açıkladı. 20 Temmuz'da Sunak önce Muhafazakar milletvekilleri arasında anket yaptı, ardından parti üyelerinin Liz Truss'a karşı postayla oylamasında yarıştı. O da oyların %42.6'sını alarak Muhafazakar liderlik yarışını Truss'a kaptırdı.

Rishi Sunak nereli?

1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin çocuğu olarak Southampton'da dünyaya geldi.

Rishi Sunak kaç yaşında?

Rishi Sunak 2022 itibari ile 42 yaşındadır.