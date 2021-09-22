Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Rıdvan Dilmen TRT'de ücretsiz mi çalışıyor? TRT ekranlarında yeniden spor yorumculuğuna başlayan Rıdvan Dilmen'in TRT'den yüksek maaş aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL karşılığına TRT ile anlaştığını iddia etmişti. TRT ve Rıdvan Dilmen'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Rıdvan Dilmen TRT'de ücretsiz mi çalışıyor? TRT ekranlarında yeniden spor yorumculuğuna başlayan Rıdvan Dilmen'in TRT'den yüksek maaş aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL karşılığına TRT ile anlaştığını iddia etmişti. TRT ve Rıdvan Dilmen'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti. Bu iddia sonrası Rıdvan Dilmen'in TRT'den ne kadar maaş aldığı konuşulmaya başlandı. Peki Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu “Şirin Payzın İle Sözüm Var” programına katılan Rıdvan Dilmen TRT'den uçuk maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi. Rıdvan Dilmen açıklamasında “TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı ama ben kabul etmedim” dedi.

Rıdvan Dilmen TRT'de ücretsiz mi çalışıyor?

TRT'den de Rıdvan Dilmen iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen'e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir.”

HKP'den suç duyurusu

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT'nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT'nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti. TRT'nin, yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına', ‘sanatçılara', ‘sporculara' nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.