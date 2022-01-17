Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Rıdvan Dilmen'den İmamoğlu açıklaması

Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? İmamoğlu 'Fenerbahçe şike yaptı' dedi mi? TRT Spor'da futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'den çok tartışılacak Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi. Hatayspor-Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu açıklamasına İBB sözcüsü Murat Ongun'dan çok sert yanıt geldi. Ongun açıklamasında 'Şeytanları temizleyeceğiz' dedi.

Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? İmamoğlu "Fenerbahçe şike yaptı" dedi mi? TRT Spor'da futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'den çok tartışılacak Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi. Hatayspor-Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in İmamoğlu açıklamasına İBB sözcüsü Murat Ongun'dan çok sert yanıt geldi. Ongun açıklamasında "Şeytanları temizleyeceğiz" dedi.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Hatayspor-Galatasaray maçından sonra çok konuşulacak aıklamalar geldi. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gönderilmemesini değerlendiren Rıdvan Dilman konuyu Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Dilmen'in açıklamaları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Peki Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? İmamoğlu "Fenerbahçe şike yaptı" dedi mi?

Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi?

Rıdvan Dilmen, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesinde imzası olan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar üstünden konuyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" ifadelerini kullandı.

Ongun'dan Dilmen'e sert yanıt

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan jet paylaşım geldi. Ongun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.