Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de hangi takımlar olacak? Rezerv Lig kaç takım olacak? Rezerv Lig ne zaman kurulacak? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Rezerv Lig açıklaması geldi Ağaoğlu rezerv lig kurulmasının TFF yönetimi tarafından onaylandığını söyledi. Spor severler bu açıklamanın ardından Rezerv Lig'in ne zaman kurulacağını, rezerv ligde hangi takımların olacağını araştırmaya başladı.

Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de hangi takımlar olacak? Rezerv Lig kaç takım olacak? Rezerv Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Rezerv Lig açıklaması geldi Ağaoğlu rezerv lig kurulmasının TFF yönetimi tarafından onaylandığını söyledi. Spor severler bu açıklamanın ardından Rezerv Lig'in ne zaman kurulacağını, rezerv ligde hangi takımların olacağını araştırmaya başladı.

Ahmet Ağaoğlu, rezerv lig kurulmasının TFF yönetimi tarafından onaylandığını söyledi. Ağaoğlu'nun açıklaması üzerine rezerv lig ile ilgili sorular da sorulmaya başlandı. Daha önce de rezerv lig tartışmaları yaşanmış ve TFF yöneticilerinden açıklamalar gelmişti.

Rezerv Lig nedir?

Rezerv takım, bir spor kulübü bünyesinde A takıma oyuncu yetiştirmek için oluşturulan profesyonel takımdır. Rezerv takım oluşturmanın temel amacı, büyük bir camiada forma giyen gelecek vadeden oyuncuları bir kulüpte toplayıp sürekli forma giyebilmelerini sağlamaktır. Böylece rezerv takıma giden oyuncular hem kulüplerinden kopmazlar hem de rezerv takımdaki genç yeteneklerle gelişmeleri daha kolay olur. Rezerv takımlar pilot takımlarla karıştırılmamalıdır çünkü rezerv takımlar bir kulübün yapılanması içerisinde takımlardan biriyken, pilot takımlar iki farklı kulüp arasında iş birliğine dayalı birlikteliktir.

Rezerv Lig'de hangi takımlar olacak?

Rezerv Lig'de Sğper Lig'de yer alan takımların olması bekleniyor.

Rezerv Lig kaç takım olacak?

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ geçtiğimiz yıllarda Rezerv Lig'e ilişkin açıklamalarda bulunmuştu Gümüşdağ "Toplantıda PAF Ligi'nin (Profesyonelliğe Aday Futbolcu) kaldırılması ve Rezerv Lig'in oluşturulması konusu görüşüldü. Kurulacak Rezerv Lig'de 23 yaş sınırının olması ve en fazla 3 oyuncunun 25 yaşında oynatılmasıyla ilgili bir genel kanaat oluştu. Rezerv Lig'in faydalı olup olmayacağını tartıştık. Ortak düşünce, PAF Ligi'nin kaldırılması ve Rezerv Lig'in, PAF Ligi'nden oyuncuların da oynatılabilecek duruma getirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması yönünde oldu. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bunu Futbol Federasyonu'ndan talep edeceğiz. Federasyon da bu konuda bir çalışma başlatacaktır sanıyorum. Daha sonra tekrar bu konuda bir toplantı gerçekleştireceğiz." demişti.

Gümüşdağ, "Bu ligin, ters fikstürle pazartesi günleri oynatılması düşünülüyor. Biz bu görüşlerimizi Futbol Federasyonu'na bildireceğiz. Futbol Federasyonu da herhalde bu konuda bir çalışma yapacaktır. Rezerv lig, mali açıdan kulüplere artı bir yük getirecektir. Bu yükün de gerek İddaa, gerekse yayın haklarıyla düzeltilmesi konusunda bir kanaat oluşmuştur. Yayın haklarının satılabilmesi ve İddaa gelirlerinin sağlanmasıyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı olarak Futbol Federasyonu'ndan bir çalışma yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Rezerv Lig ne zaman kurulacak?

Mehmet Büyükekşi de geçtiğimiz yıllrda "Rezerv Lig'in hayata geçirilmesi" projelerini anlatmıştı. Mehmet Büyükekşi "Hakem olunca güven daha çok önem kazanıyor. Çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Hem mevcut hakemlerin gelişimi hem de yeni hakem gelişimi konusunda akademik çalışmalarımız olacak. Hakemlerin değil, futbolun kalitesinin konuşulduğu bir futbol camiası arzu ediyoruz. Hakem performansları bu yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda da Kulüpler Birliği tarafından da görevlendirilen bir kişinin olacağı Lig Koordinasyon Kurulunu oluşturmayı planlıyoruz. Altyapıya da bilinçli şekilde yönelmemiz gerekiyor. Rezerv Lig taleplerine karşı olumluyum. Amacımız 2022-2023 sezonunda Rezerv Ligi hayata geçirmek. Bunun için hızlıca çalışmalar başlayacağız." demişti. .