Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e velayet davası

ABD'de itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab, eski eşi Ebru Gündeş'e 10 yaşındaki kızlarının velayetini almak için dava açtı.

Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD'de tutuklanan, itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ve şimdilerde sahte isimle Miami'de yaşadığı ortaya çıkan Reza Zarrab ile eski eşi Ebru Gündeş arasındaki gerginlik sürüyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zarrab, Gündeş'e velayet davası açtı. 10 yaşındaki kızının velayetini isteyen Zarrab, ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

Ebru Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü; ardından Rassan Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu. .