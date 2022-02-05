Reynmen'in annesine silahlı gasp

Reynmen olarak bilinen, genç şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ı evinde silahla gaspa uğradı.

Olay, 29 Ocak Cumartesi günü Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Silahlı gaspçı "Reynmen" olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ın yaşadığı siteye geldi.

Ardından dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Nesibe Aktaş bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı. Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Reynmen'nin annesinin telefonu gasp eden şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K.,(25) olduğunu belirledi.

Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Yunus K'nın yapılan üst aramasında, 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana, 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş'ın özellikle sosyal medya'da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong'ta görüşmüştür.

REYNMEN NE DEMEK?

Reynmen adlı fenomen sosyal medyadan isminin anlamını açıklamıştı. Reynmen adının anlamını, “Evet arkadaşlar, Reynmen'in gerçek anlamını açıklıyorum! Reyn: Leke, kir, pas. Günahın artması, kalp katılığı, gönül karası anlamına geliyor. Men ise ‘engellemek, yasaklamak' anlamına geliyor. Yani Günahın artmasını engellemek, kalp katılığını engellemek, yasaklamak gibi anlamı var. Yağmur Adam anlamı da güzel tabii ama Osmanlıca bir anlamı da mevcut.” açıklamasını yaptı. .