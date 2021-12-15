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TIMETURK / GENEL / Revgan-i sade nedir?

Revgan-i sade nedir?

Sade yağ yabancı dillerde 'ghee', Osmanlı'da ise ‘revgan-i sade’ olarak bilinirdi. Saf yağ olarak da anılan sade yağı sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-12-15 14:53:53
Revgan-i sade nedir?


Sade yağ, saf yağ olarak da bilinir. Tuzsuz tereyağından, su ve yağsız kuru maddeler uzaklaştırılarak elde edilen sade yağ %99 oranında süt yağı barındırır. Bir kiloluk tereyağından ortalama 900 gram sade yağ çıkar. Sade yağ makarnalarda, tencere yemeklerinde, kahvaltıda, pilavlarda kullanılabilir.

Tereyağı genel olarak çiğ sütten üretilir. Son zamanlarda ise bazı yağların içine tereyağı aroması katılıyor ve tereyağı diye satışa sunuluyor. Bu yüzden gerçek tereyağı lezzetini, sağlıklı ve besleyici olanı bulmak oldukça zor oluyor.

Tereyağında %10-20 oranında su bulunur. Sade yağda ise bu oran sıfırdır. Tereyağında %85 olan yağ oranı, sade yağda %99 civarındadır.

Sade yağın tarihçesi nedir?

Sade yağın geçmişi çok eskidir. İlk olarak milattan önce 2000 senesinde kullanıldığına dair güçlü rivayetler mevcuttur. Özellikle Hindistan, Bangladeş ve Pakistan mutfaklarında kullanılır. Fransız ve Türk mutfaklarında da kendine yer edinmiştir. Türk mutfak kültüründe özellikle Osmanlı'da hem saray, hem de halk mutfaklarında kullanılmaktadır.

Sade yağın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sade yağ yemeklere diğer yağlardan çok daha fazla lezzet verir. Pişirdiğiniz yemeğe bir veya iki tatlı kaşığı sade yağ katmanız lezzetlenmesi için yeterli olacaktır. Ayrıca sade yağ 200-240 derece sıcağa kadar dayanıklıdır. Tereyağında 150 derece sıcaklığa kadar dayanır. Sade yağ buzdolabında bir yıl muhafaza edilebilir. Sade yağ sağlıklıdır çünkü içerisinde laktoz veya oksitlenmiş kolesterol bulunmaz.

Sade yağ A vitamini, D vitamini ve E vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda içerisinde bulunan K2 vitamini kemiklere güç kazandırır. Sade yağ kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür ve sindirim sistemine destek olur.

Sade yağ nasıl hazırlanır?

Yarım kilo veya bir kilo tereyağını kısık ateşte erimeye bırakın. Yağ eriyip kaynarken tortular dibe çökmeye, üstü ise köpük köpük kabarmaya başlayacaktır. Köpükleri bir süzgeç yardımıyla belirli aralıklarla alın. Köpüklenme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Yaklaşık bir saatin sonunda tortular tamamen dibe çökecek içerisinde bulunan su ise buharlaşacaktır. Tencerenin altını kapatın ve yağı dinlenmeye bırakın. Dinlenen yağı sık dokulu bir bezden veya tülbentten geçirerek süzün. Daha sonra kavanoza koyun ve donmasını bekleyin. Yağ donduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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