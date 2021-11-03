Patates kızartmasını yediden yetmişe herkes çok sever. Hem çok pratik hem de çok lezzetlidir. Fakat evde ne yaparsak yapalım dışarıda yediğimiz patates kızartmaları hep daha lezzetli olur. Peki restoranlardaki patates kızartmaları neden daha lezzetli? Farklı ne yapıyorlar? Sizler için araştırdık...



Hepimiz patates kızartmasını çok seviyoruz. Kimi zaman güzel bir yemeğin eşlikçisi, kimi zaman başlı başına bir öğün olan patates kızartmasını sevmeyen neredeyse yok. Yemek seçen çocuklar bile patates kızartmasına asla hayır demiyor. Fakat bir sorun var ki evde mutfaklarımızda ne yaparsak yapalım fast food zinciri restoranlarda yediğimiz patatesin lezzetini yakalayamıyoruz. Restoranlardaki patates kızartması hep daha çıtır, hep daha lezzetli oluyor. Peki restoranlar ne yapıyor da insana bağımlılık yapan lezzetli patates kızartmalarına imza atıyorlar? Gelin birlikte bakalım...

Fast food restoranları patatesi nasıl kızartıyor?

Hepimiz annemizden öğrendiğimiz şekilde patatesi soyup, yıkayıp, gelişigüzel doğrayıp ayçiçek yağında kızartıyor ve tuzlayıp yiyoruz. Kimimiz biraz daha çıtır olsun diye vakti varsa kızarmadan önce patatesi tuzlu suda dahi bekletiyor. Fakat ne yapsak ne etsek de fast food restoranlardaki patates kızartmasının yakınından bile geçemiyor, o lezzeti bir türlü yakalayamıyoruz.

Fast food restoranlar bizim gibi basit bir patates kızartması yapmıyorlar. Patates kızartmasının daha lezzetli, altın sarısı ve çıtır çıtır olması için bazı püf noktalara dikkat ediyorlar.

Öncelikle öyle her önlerine gelen patatesle patates kızartması yapmıyorlar. Kızartmak için en uygun patatesi seçiyorlar. Kızartmaya en uygun patates sarı patates ve Afyon russet cinsi patatestir. İşte bu restoranlar hep bu cinsleri tercih ediyorlar.

Patatesleri dilimlerken ince dilimlemeye özen gösteriyorlar. Uzunluklarının aynı olması zor fakat çapları eşit oluyor. Bu sayede kızarırken her yeri eşit kızarıyor. Dilimledikleri ince dilim patatesleri önce tuzlu suda haşlayıp ardından kağıt havlularla güzelce kurulayıp kilitli poşete koyup derin dondurucuda saklıyorlar. Bu yöntem sayesinde patates uzun süre buzlukta kalabiliyor.

Patatesleri kızartacakları zaman derin dondurucudan çıkartıp bir miktar çözdürüp ardından kızgın yağa atıyorlar. Tencerenin içerisine patateslerin çıtır çıtır olması içi ayrıca un da serpiyorlar. Patatesleri uzun uzun değil sadece 5 dakika tutuyorlar. Rengi dönmeye başlayınca alıp yağını süzdürüp soğutuyorlar. Daha sonra tekrar kızgın yağa atıp bu sefer yaklaşık altı veya yedi dakika daha kızartıyorlar. Ayrıca patates kızartırken ayçiçek yağı değil, yanma derecesi daha yüksek olan fındık yağını tercih ediyorlar.

Patatese altın sarısı rengi kazandırmak için bazı restoranlar üzüm şekeri ekleyip öyle kızartıyor. Bu sayede kızarma işlemi sırasında şeker karamelize olup patateslere altın sarısı bir renk veriyor. Evde bu yöntemi mısır şurubuyla deneyenler de oluyor. Fakat mısır şurubu insan sağlığına yüksek miktarlarda fruktoz içerdiği için zararlı. Bu yüzden mısır şurubundan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.