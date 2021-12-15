Restoran usulü çıtır tavuk nasıl kızartılır?

Hepimiz restoranlarda yediğimiz çıtır tavuklara bayılıyoruz. Nar gibi görüntüsüyle bizi bizden alıyor. Fakat evde yaptıklarımız hiç de öyle olmuyor! Sizler için evde çıtır tavuk nasıl hazırlanır araştırdık. İşte çıtır tavuk hazırlamanın püf noktaları...



Dışarıda yediğimiz çıtır tavuklar çok güzel bir şekilde marine edilmiş ve kaplanmış oluyor. Evde ne yaparsak yapalım onlar gibi lezzetli tavuklara imza atamıyoruz. Çünkü çıtır tavuk hazırlamak sanılanın aksine özen, emek ve vakit istiyor.

Çıtır tavuk hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Birçok insan buzdolabından çıkardığı gibi tavukları kızartmaya başlıyor. Fakat bu büyük bir hata. Çünkü marine edilecek tavuğun oda sıcaklığında olması gerekiyor. Marine ettiğiniz tavukları bir süre oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra kızartma işlemine geçin.



Tavuklarınız buzlu haldeyse asla o şekilde kızgın yağın içerisine atmayın. Üzerinize yağ sıçrayacaktır ve tavuklarınız istediğiniz kıvamda pişmeyecektir.

Tavukların yumuşak ve lezzetli olması için mutlaka pişirmeden önce marine edilmesi gerekiyor. Marinasyon sayesinde tavuk eti tat kazanıyor, yumuşuyor ve daha lezzetli oluyor. Marinasyon aşamasında kefir, yoğurt, süzme yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, karabiber, sarımsak tozu, toz kırmızı biber gibi baharatlar ve taze kekik, biberiye gibi taze baharatlar kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Marinasyon süresi en az 4 saat sürmelidir. Fakat vaktiniz varsa tavuklarınızı bir gece buzdolabında marine etmeniz çok daha iyi olacaktır.

Mısır gevreği, cips, maden suyu, galeta unu, kabartma tozu, yumurta sayesinde çıtır ve lezzetli tavuklar elde edebilirsiniz. Tavukları, kabartma tozlu, galeta unlu bir karışıma bulayarak kızartabilirsiniz. Maden suyuyla hazırladığınız bir harca da batırıp kızartmanız mümkündür.

Dışının kıtır kıtır olmasını istiyorsanız cips ve mısır gevreklerini kullanmalısınız. Un yerine galeta unu tercih etmek çıtırlığını daha da artıracaktır.

Tavukların üzerini kapladıktan sonra pişirme kağıdı serili bir tepsinin üzerine dizin ve bu şekilde buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendirin. Bu şekilde malzemeler tavukla bütünleşecek ve çok daha iyi bir şekilde kızaracaktır.

Tavuk kızartırken kalın tabanlı ve derin tavalar veya sos tencereleri kullanın. Isıya oldukça dayanıklı olan demir döküm tavalarla da kızartma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.