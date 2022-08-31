Resmi Tatiller Hangi Gün? Resmi Tatiller Ne Zaman
2022 yılı resmi tatil günler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 2022 Yılı resmi tatil günleri ile ilgili olarak detaylı liste hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-31 23:19:54
2022 Yılı Resmi Tatil Günleri
|
Tarih
|
Bayram adı
|
Açıklama
|
İlan tarihi
|
1 Ocak
|
Yılbaşı
|
Yeni yılın ilk günü.
|
1935
|
23 Nisan
|
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|
1920 yılında TBMM'nin açılması Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.
|
1921
|
1 Mayıs
|
Emek ve Dayanışma Günü
|
İşçiler için düzenlenmiş bir bayram.
|
2009
|
19 Mayıs
|
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|
1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkması gençlere armağan edilmiştir.
|
1935
|
15 Temmuz
|
Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|
2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında vatan için şehit olan sivil, asker ve polisler için anma günü.
|
2016
|
30 Ağustos
|
Zafer Bayramı
|
Türkiye'nin Türk Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrılması.
|
1935
|
29 Ekim
|
Cumhuriyet Bayramı
|
1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi, 28 Ekim öğleden sonra başlar.
|
1925
|
değişken- Ramazan ayından hemen sonra
|
Ramazan Bayramı
|
Üç günlük dinî bayram. Arife günü öğleden sonra başlar.
|
-
|
değişken- Ramazan ayından 70 gün sonra
|
Kurban Bayramı
|
Dört günlük dinî bayram. Arife günü öğleden sonra başlar.
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