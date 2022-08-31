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Resmi Tatiller Hangi Gün? Resmi Tatiller Ne Zaman

2022 yılı resmi tatil günler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 2022 Yılı resmi tatil günleri ile ilgili olarak detaylı liste hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar.

1 Saat Önce
2022-08-31 23:19:54
Resmi Tatiller Hangi Gün? Resmi Tatiller Ne Zaman

2022 Yılı Resmi Tatil Günleri

Tarih

Bayram adı

Açıklama

İlan tarihi

1 Ocak

Yılbaşı

Yeni yılın ilk günü.

1935

23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1920 yılında TBMM'nin açılması Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.

1921

1 Mayıs

Emek ve Dayanışma Günü

İşçiler için düzenlenmiş bir bayram.

2009

19 Mayıs

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkması gençlere armağan edilmiştir.

1935

15 Temmuz

Demokrasi ve Millî Birlik Günü

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında vatan için şehit olan sivil, asker ve polisler için anma günü.

2016

30 Ağustos

Zafer Bayramı

Türkiye'nin Türk Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrılması.

1935

29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı

1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi, 28 Ekim öğleden sonra başlar.

1925

değişken- Ramazan ayından hemen sonra

Ramazan Bayramı

Üç günlük dinî bayram. Arife günü öğleden sonra başlar.

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değişken- Ramazan ayından 70 gün sonra

Kurban Bayramı

Dört günlük dinî bayram. Arife günü öğleden sonra başlar.

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