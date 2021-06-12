Reşit Aydın kimdir? Kendisini Abdullah Gül'ün danışmanı olarak tanımlayan Reşit Aydın sosyal medyadan yayınladığı sert açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. İstifa paylaşımından sonra Reşit Aydın'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Reşit Aydın kimdir? Abdullah Gül'ün danışmanı mı? 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından yapılan açıklamada Reşit Aydın'ın Abdullah Gül'ün danışmadı olmadığı vurgulandı.

Reşit Aydın kimdir? Kendisini Abdullah Gül'ün danışmanı olarak tanımlayan Reşit Aydın sosyal medyadan yayınladığı sert açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. İstifa paylaşımından sonra Reşit Aydın'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Reşit Aydın kimdir? Abdullah Gül'ün danışmanı mı? 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından yapılan açıklamada Reşit Aydın'ın Abdullah Gül'ün danışmadı olmadığı vurgulandı.

Reşit Aydın kişisel twitter hesabından çok sert bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Reşit Aydın'ın istifası bazı basın prganlarında "Abdullah Gül'ün danışmanı istifa etti" şeklinde yansıtıldı. Peki Reşit Aydın kimdir? Abdullah Gül'ün danışmanı mı?

Reşit Aydın kimdir?

Reşit Aydın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu iddia etti. İddialardan sonra 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün, eski koruma müdürü Osman Çangal vesilesiyle tanıdığı Reşit Aydın'ın ofisimizde herhangi bir görevi olmamıştır."

Reşit Aydın çok sert bir paylaşım ile istifa etti

Reşit Aydın Abdullah Gül DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ağır eleştirilerde bulundu. Aydın isifa ettiğini belirttiği paylaşımında şunları yazdı:

"Milli Görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisinde görev aldıktan sonra Ak Parti içerisinde İstanbul teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazifeler yaptım.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bila bedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce "fiilen" bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara "hususi" manada da şahitlik ettim.

Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaklıyla olduğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzlara da her seferinde karşı çıktım.

Son olarak Türkiye'ye karşı yeni bir "GEZİ" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilmez hale getirdi.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen "siyasi dil" ve HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenlerle; 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve de herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hâsıl olmuştur.

Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında ve emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen tweetlerimi silmedim. Silemezdim. Silmeyeceğim...

Benim kararıma karşı yapılacak her türlü açıklamaya karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, Kamuoyuna saygıyla bildiririm."

İşte Reşit Aydın'ın paylaşımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.