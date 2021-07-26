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Reşat Memmedov kimdir? Azerbaycan'dan Türkiye kararı!

Reşat Memmedov kimdir? Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili önemli hamle geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Reşat Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Peki Reşat Memmedov kimdir?

2 Saat Önce
2021-07-26 13:50:55
Reşat Memmedov kimdir? Azerbaycan'dan Türkiye kararı!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan karname ile Reşat Memmedov Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Daha önce 3. derece olan Vatan'a Hizmet Madalyası verilen Reşat Memmedov'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Reşat Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

Reşat Memmedov kimdir?

Reşat Memmedov daha önce Nur Sultan Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diplomatik hizmet kurumlarında yaptığı verimli çalışma için, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov'a, 3. derece olan Vatan'a Hizmet Madalyası verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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