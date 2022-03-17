UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 maçı mücadelesinde Rennes ve Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç saatinin yakınlaşması ile birlikte birçok futbolsever maç hakkında detayları internet arama motorlarında araştırıyor... Rennes-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, muhtemel 11'ler nedir? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 maçı mücadelesinde Rennes ve Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç saatinin yakınlaşması ile birlikte birçok futbolsever maç hakkında detayları internet arama motorlarında araştırıyor... Rennes-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, muhtemel 11'ler nedir? İşte detaylar...

Rennes ve Leicester City, çeyrek final biletini yırtmak için karşı karşıya gelecek. İlk maçı Leicester City, King Power Stadyumu'nda 2-0'lık skor ile kazanmıştı. Her ne kadar işi zor olsada Rennes, taraftar desteğini arkasına alıp bulacağı goller ile maçı kazanmak yada uzatma dakikalarına götürmek için sahaya çıkacak.

RENNES-LEİCESTER CİTY MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Rennes-Leicester City maçı, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden saat 20.45'te başlayacak.

RENNES LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER…

Rennes: A. Gomis, A. Truffert, N. Aguerd, W. Omari, H. Traoré, B. Santamaría, L. Majer, J. Martin, M. Terrier, B. Bourigeaud, G. Laborde

Leicester City: K. Schmeichel, Ç. Söyüncü, D. Amartey, Ricardo Pereira, L. Thomas, H. Barnes, J. Maddison, M. Albrighton, K. Dewsbury-Hall, N. Mendy, K. Ịheanachọ

RENNES LEICESTER CITY MAÇI SAKAT VE CEZALILAR NEDİR?

Rennes: Romain Salin (Sakatlık - Baldırından Sakat), Kamaldeen Sulemana (Sakatlık - Sırtından Sakat), Loic Bade (Sakatlık - Adale Problemi), Lesley Ugochukwu (Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat)

Leicester City: Timothy Castagne (Sakatlık - Uyluk Sakatlığı), Jamie Vardy (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Jonny Evans (Sakatlık - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ryan Bertrand (Sakatlık - Diz Sakatlığı)

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