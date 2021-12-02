Renault Kwid fiyatı ne kadar? Renault Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

Renault Kwid Türkiye'de satılıyor mu? Renault Kwid fiyatı ne kadar? Döviz kurlarında yaşanan artış ile birlikte otomobil fiyatları da adeta tavan yaptı. Otomobil almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ortaya atılan bir iddia herkesi heyecanlandırdı. Renault'un en ucuz modeli Kwid'in Türkiye'de satışa çıkacağı ve fiyatının da oldukça uygun olacağı iddia edildi. Araç almayı düşünenler de Kwid'i incelemeye başladı. Peki Kwid Türkiye'de kaç paraya satılacak? Kwid Türkiye satış fiyatı ne kadar olur?

Arran döviz kurları otomobil satış fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. en düşük sıfır otomobil fiyatı 200 bin lirayı geçmiş durumda. Sıfır otomobillerde yaşnan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına neden oldu. Durum böyle olunca otomobil almak neredeyse hayal oldu. Ancak Renault'un Hindistan için ürettiği bir otomobil otomobil almak isteyenleri heyecanlandırdı. Renault'un en ucuz otomobili olan Kwid'in Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Eğer İddialar doğruysa Kwid, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olacak.

Renault Kwid fiyatı ne kadar?

Renault Kwid'in Hindistan'da 70 bin lira civarında satıldığı belirtildi. Ülkemizde satışa çıkarsa eğer bzı vergiler de eklenebilir. Eğer işin içerisine vergileri de katarsak otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.

Renault Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

Renault Kwid'in Türkiye'de satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddialar doğru çıkarsa Renault Türkiye pazarında büyük bir pay alabilir.

Renault Kwid özellikleri nedir?

50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip Kwid yakıt olarak da kullanıcılara tasarruf sağlayabilir.

Kaynak: teknolojioku

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.