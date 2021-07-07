Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver'in Galatasaray'daki görevi nedir? Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas yönetiminde yer alan Remzi Sanver'in kim olduğu futbol severler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve ardından da Mehmet Remzi Sanver Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimini tamamlayan Remzi Sanver Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. İşte Mehmet Remzi Sanver'in hayatı ve biyografisi...

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın listesinde yer alan Remzi Sanver'in kim olduğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Taraftarlar Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver'in Galatasaray'daki görevi nedir? gibi sorulara yant arıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve ardından da Mehmet Remzi Sanver Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimini tamamlayan Remzi Sanver Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. İşte Mehmet Remzi Sanver'in hayatı ve biyografisi...

7 Haziran 1970 yılında Fatih'te dünyaya gelen Mehmet Remzi Sanver ekonomi profesörüdür. Mehmet Remzi Sanver aynı zamanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. Mehmet Remzi Sanver'in kim olduğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Remzi Sanver kimdir sorusunun yanıtı...

Remzi Sanver kimdir?

Mehmet Remzi Sanver 7 Haziran 1970'te dünyaya geldi. Remzi Sanver 1988 Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseden sonra lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etmiştir. Sanver, mezun olmasının ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi oldu. Sanver, 1995 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamladı.

M. Remzi Sanver Remzi Sanver, ekonomi profesörüdür. Remzi Sanver Galatasaray'da Yönetim Kurulu Sözcüsüdür.

Remzi Sanver 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür.

Hâlihazırda, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası eski Üstad-ı Azam'ı olup 33. derece Mason'dur.

Mehmet Remzi Sanver 12 Haziran 2005 tarihinde Defne ve Erdem adlı iki çocuğu dünyaya geldi.

Mehmet Remzi Sanver Kariyeri

1994 - 1995 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Asistanı

1998 - 2000 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçenti

2000 - 2006 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doçenti

2006 - 2015 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü

2010 - Bilgi Üniversitesi "Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies" Profesörü

2011 - 2015 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

2010 - 2013 Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Büyük Üstadı

2015 - CNRS, Araştırma Direktörü, LAMSADE, Paris Dauphine Üniversitesi

Mehmet Remzi Sanver Ödülleri

2007 Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Ödülü

2005 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mustafa Parla Vakfı, Bilimsel Araştırma Ödülü

2002 Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimler Ödülü

1998 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Entegre Doktora Programı Bursu

1996 - 1998 Türk Akademisi, Entegre Doktora Programı Bursu

Kaynak: Wikipedia

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