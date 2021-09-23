Remdesivir nedir? Remdesivir eczanede satılıyor mu? Dünya'nın yakın zamanda gördüğü en büyük sağlık krizi olan koronavirüs ile ilgili ilaç çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca insanın ölmesine neden olan Koronavirüse karşı etkisi kanıtlanan Remdesivir Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı. Koronavirüse yakalanmış kişilerin hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığı tespit edilen Remdesivir'in Kovid-19'a karşı aşıdan sonra insanların elindeki en güçlü silah olması bekleniyor. İşte remdesivire dair detaylar...

Remdesivir nedir? Remdesivir koronavirüsü tedavi ediyor mu? Remdesivir eczanede satılıyor mu? Dünya'nın yakın zamanda gördüğü en büyük sağlık krizi olan koronavirüs ile ilgili ilaç çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca insanın ölmesine neden olan Koronavirüse karşı etkisi kanıtlanan Remdesivir Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı. Koronavirüse yakalanmış kişilerin hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığı tespit edilen Remdesivir'in Kovid-19'a karşı aşıdan sonra insanların elindeki en güçlü silah olması bekleniyor. İşte remdesivire dair detaylar...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Virüs ile yaklaşık 2 yıldır hayatımızda ve d,nuanın en büyük gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bilim insanları da virüse karşı çalışamalrını devam ettiriyor. İnsanlığın elindeki en etkili silah hiç kuşkusuz aşılar. Ancak Kaliforniya, ABD merkezli Gilead Sciences Inc, koronavirüs hastalarını tedavi eden bir ilaç üretti. İlaç koronavirüs tedavisinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç. Remdesivir adlı ilacın Kovid-19 hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığını tespit etti.

Remdesivir nedir?

Remdesivir (geliştirme kodu GS-5734), nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır.

Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın,daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

İlaç, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır.

Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların 'oldukça iyi haberler' taşıdığını açıkladı. Veklury®'yi belirten patent başvurusu, 100 mg remdesivir aktifinin yanı sıra, Ligand Pharmaceuticals (San Diego, ABD) ve Dexolve® CycloLab Cyclodextrin R&D Laboratory Ltd. (Budapeşte, Macaristan) çözündürücü ajan olarak kullanılmıştır.

Remdesivir koronavirüsü tedavi ediyor mu?

Remdesivir koronavirüs ile mücadelede Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç. Remdesivir virüse yakalanan kişilerin hastaneye yatış oranını çok büyük oranda düşürüyor.

Remdesivir eczanede satılıyor mu?

Remdesivir hastanelerde uzman hekimler tarafından hstalara veriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.