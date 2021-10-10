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TIMETURK / GENEL / Rektör danışmanından tepki toplayan paylaşım! 'Yaptıkları iş asalaklıktır'

Rektör danışmanından tepki toplayan paylaşım! 'Yaptıkları iş asalaklıktır'

İbn Haldun Üniversitesi’nde rektör danışmanı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Hakkı Öcal, 'Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur' mesajıyla tepki çekti.

4 Saat Önce
2021-10-10 09:31:39
Rektör danışmanından tepki toplayan paylaşım! 'Yaptıkları iş asalaklıktır'

İbn Haldun Üniversitesi'nde rektör danışmanı olarak ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Hakkı Öcal, geniş çaplı operasyon başlatılan atık toplayıcıları hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Öcal, “Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur” ifadelerini paylaştı.

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TEPKİ GELİNCE KENDİNİ SAVUNDU

Takipçilerinden gelen tepkiler ve sözlerin ‘ağır' olduğu yönündeki eleştiriler üzerine Hakkı Öcal, şöyle yanıt verdi:
“Yahu kardeşim.. Neden anlamıyorsunuz? Toplayanlara bir laf ettim mi? Tersine, Allah'ın bir kulu olduklarını belirtmedim mi? Asalak olan yaptıkları iş. Ağır filan değil. Düşünürsen, onların lehine bir şey” mesajı paylaştı.

Kaynak: Sözcü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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