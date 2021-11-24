DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dövizde rüzgâr tersine döndü
''Karamollaoğlu, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu''
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu
Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?
Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek
2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Bir kripto dolandırıcılığıyla karşılaşırsanız yapmanız gereken 5 şey
2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı?
Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a ''asgari ücret 5 bin TL olsun'' çağrısı
Atletico Madrid - Milan maçını donmadan HD olarak canlı izle!
BAE'li Bakan Cabir: Türkiye bizim için doğal bir ortak
'Müslümanlar niçin hiç ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar?'
Club Brugge Leipzig maçını donmadan canlı izle!
Şehit öğretmenler Bursa'da anıldı
Biden, ekonomik liderliğini övdü: Amerikalılar pandemi öncesine kıyasla daha zengin

TIMETURK / GENEL / Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir?

Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir?

Günümüzde bir çok kişi telefonlarına gelen reklam çağrılarından ve reklam SMS'lerinden şikayetçi. Ancak bu çağrılar ne yapılırsa yapılısın bitmek bilmiyor. Son olarak E-Devlet üzerinden reklam çağrıları ve SMS'leri engelleme özelliği devreye alınmıştı. Ancak bu da reklam aramalarını ne yazık ki tam anlamıyla engelleyemedi. Reklam çağrılarından bıkan vatandaşlar Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir? sorusunu sormaya başladı. Reklam çağrılarını otomatik olarak engelleyen bir uygulama programı bu anlamda işinize yarayabilir.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:05:38
Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir?

Günümüzde bir çok kişi telefonlarına gelen reklam çağrılarından ve reklam SMS'lerinden şikayetçi. Ancak bu çağrılar ne yapılırsa yapılısın bitmek bilmiyor. Son olarak E-Devlet üzerinden reklam çağrıları ve SMS'leri engelleme özelliği devreye alınmıştı. Ancak bu da reklam aramalarını ne yazık ki tam anlamıyla engelleyemedi. Reklam çağrılarından bıkan vatandaşlar Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir? sorusunu sormaya başladı. Reklam çağrılarını otomatik olarak engelleyen bir uygulama programı bu anlamda işinize yarayabilir.

Reklam çağrısı nasıl engellenir?

Hayatı kolaylaştıran bu uygulama istenemeyen çağrıları engelleyebiliyor. Getcontact adlı uygulama arayan kişinin kötü niyetli olup olmadığını yapay zeka ile belirliyor. Reklam çağrıarı ve dolandırıcılık çağrıları otomatik olarak size ulaşmadan engellenebiliyor.

Reklam aramaları nbasıl engellenir?

55 ülkede faaliyet gösteren ve 150 milyondan fazla kullanıcısı olan Getcontact adlı uygulama sahtekarlık ve reklam çağrılarını engelleyebiliyor.

E-Devlet SMS ve çağrı iptali nasıl yapılır?

Önceliklee-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama kısmından “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” aramasını yapın. Karşınıza çıkan listeden izin verilenlerin izinleri kaldırılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş