Günümüzde bir çok kişi telefonlarına gelen reklam çağrılarından ve reklam SMS'lerinden şikayetçi. Ancak bu çağrılar ne yapılırsa yapılısın bitmek bilmiyor. Son olarak E-Devlet üzerinden reklam çağrıları ve SMS'leri engelleme özelliği devreye alınmıştı. Ancak bu da reklam aramalarını ne yazık ki tam anlamıyla engelleyemedi. Reklam çağrılarından bıkan vatandaşlar Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir? sorusunu sormaya başladı. Reklam çağrılarını otomatik olarak engelleyen bir uygulama programı bu anlamda işinize yarayabilir.

Günümüzde bir çok kişi telefonlarına gelen reklam çağrılarından ve reklam SMS'lerinden şikayetçi. Ancak bu çağrılar ne yapılırsa yapılısın bitmek bilmiyor. Son olarak E-Devlet üzerinden reklam çağrıları ve SMS'leri engelleme özelliği devreye alınmıştı. Ancak bu da reklam aramalarını ne yazık ki tam anlamıyla engelleyemedi. Reklam çağrılarından bıkan vatandaşlar Reklam çağrısı nasıl engellenir? Reklam aramaları nasıl engellenir? sorusunu sormaya başladı. Reklam çağrılarını otomatik olarak engelleyen bir uygulama programı bu anlamda işinize yarayabilir.

Reklam çağrısı nasıl engellenir?

Hayatı kolaylaştıran bu uygulama istenemeyen çağrıları engelleyebiliyor. Getcontact adlı uygulama arayan kişinin kötü niyetli olup olmadığını yapay zeka ile belirliyor. Reklam çağrıarı ve dolandırıcılık çağrıları otomatik olarak size ulaşmadan engellenebiliyor.

Reklam aramaları nbasıl engellenir?

55 ülkede faaliyet gösteren ve 150 milyondan fazla kullanıcısı olan Getcontact adlı uygulama sahtekarlık ve reklam çağrılarını engelleyebiliyor.

E-Devlet SMS ve çağrı iptali nasıl yapılır?

Önceliklee-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama kısmından “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” aramasını yapın. Karşınıza çıkan listeden izin verilenlerin izinleri kaldırılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.