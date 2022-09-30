Reha Muhtar ses kaydı | Reha Muhtar çocuklarını dövdü mü? (DİNLE)

Reha Muhtar ses kaydı şoku | Reha Muhtar tutuklanacak mı? Reha Muhtar çocuklarını dövdü mü? (Dinle) Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında çocukları üzerinden başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz'e şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmiş Mina Deniz de ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü itiraf etmişti. Uğur Deniz bu kez de Reha Muhtar'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını sosyal medya hesabından yayınladı. Ses kaydını dinleyenlerin adeta kanı dondu. Reha Muhtar tutuklanacak mı sorusu ise vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Reha Muhtar ses kaydı şoku | Reha Muhtar tutuklanacak mı? Reha Muhtar çocuklarını dövdü mü? (Dinle) Bir zamanların ünlü haber sunucusu Reha Muhtar ile eski eşi Uğur Deniz arasına son günlerde tartışmaların alevi artmıştı. Deniz Uğur Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını söylemişti. Reha Muhtar ise bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Deniz Uğur sosyal medya hesabından paylaştığı bir ses kaydı ile Reha Muhtar ile Mina Deniz arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı görülüyor. Söz konusu şiddetli kavganın sebebinin ise bilgisayar tartışması olduğu öğrenildi.

Reha Muhtar ses kaydı dinle

REha Muhtar'ın kızı Mina Deniz ile arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı Deniz Uğur'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Ses kaydına pek çok kişiden de yorum geldi. Ses kaydında Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz'e “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” şeklinde bağrışmalar yaşandığı duyuluyor.

Reha Muhtar çocuklarını dövdü mü?

Deniz Uğur, “Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin” ifadelerini kullandı. Reha Muhtar'ın bu ses kaydına ne cevap vereceği ise herkes tarafından merak ediliyor.

Mina Deniz konuştu

Mina babasının kendisini dövdüğünü anlatmıştı. Mina ifadesinde "12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor." dedi

Reha Muhtar'dan şiddet iddialarına yanıt

Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz'e şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Muhtar: “15 gündür çocuklarım mobbing altında, bana gösterilmiyor. Deniz Mina'nın ilk ifadesinde şiddet iddiası yok. 14 gün sonra böyle bir ifade veriyor. Poyraz'ın tüm mobbing'e rağmen ‘Babamla mutluyum'” diyor.” Velayeti hâlâ kendisinde olan oğlunun annesi tarafından kaçırıldığını da iddia eden Muhtar, “Oğlum, 4 özel korumayla adliyeden kaçırılıyor. Çocuğumu vermiyorlar. Deniz Uğur hakkında hapis cezası için Cumhuriyet Savcısı'na başvuruda bulundum” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz Uğur Gülener (@denizugur4real)'in paylaştığı bir gönderi

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