CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kadın işçi ve kadın memurlar için yaptığı önerinin tartışmaları devam ederken Ankara Barosu'ndan önemli bir karar çıktı. Regl izni nedir? Regl izni kaç gün ve kimlere var? Ankara'da (Baro) regl (adet) izni mi var? Ankara Barosu'ndan çalışanlarına 'regl' izni verilmesini kararlaştırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kanun teklifi gündemde yerini korurken konuya ilişkin yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Ankara Barosu'ndan kadınları ilgilendiren çok önemli bir karara imza atıldı. Mahmut Tanal kadın işçi ve kadın memurlara regl izni verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayarak, TBMM Başkanlığı'na sundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Regl izni nedir? Regl izni kaç gün ve kimlere var? Ankara'da regl (adet) izni mi var? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

Ankara'da (Baro) regl (adet) izni mi var?

Ankara Barosu'ndan çalışanlarına regl izni kararı çıktı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi''

Tavsiye mahiyetinde

Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına karar verildi.

Regl izni kaç gün ve kimlere var?

Regl izninin 1 gün olduğu belirtildi. Ankara Barosu kadın çalışanlara regl izni kararı verdi.

Mahmut Tanal'dan regl izni teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kanun teklifi oldukça fazla konuşuldu. Tanal kadın işçi ve kadın memurlara regl izni verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi ile regl olan kadınlara izin verilmesi öneriliyor. Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde, kadın memur ve kadın işçiler, regl başlangıç tarihinden itibaren ayda bir iş günü izinli sayılacak. İkinci günkü izin ise talep halinde işveren ya da kurum tarafından verilebilecek.

Regl izni hangi ülkelerde var?

İlk olarak 1921 yılında devrim sonrası Sovyetler Birliği'nde bazı iş sektörlerinde görülmeye başlandı. Ancak daha sonra ayrımcılık olduğu gerekçesiyle 1927 yılında uygulamadan kaldırıldı.

1912 yılında Hindistan'ın Kerala eyaletindeki okul öğrencilerine de regl izni verildi.

1947'de Japon Çalışma Standartları tarafından regl dönemindeki kadınların işten günlerce izin almasına izin veren bir yasa yürürlüğe girdi. Regli izni genellikle Asya'da bulunan, Japonya, Tayvan, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkelerde görülmektedir.

İspanya, şiddetli regl ağrısı yaşayan kadınlara sağlık izni verilen ilk Batılı ülke oldu.