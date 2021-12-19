Regl dönemi ağrılarını hafifletmek için...

Regl kadınlarda vücudun olgunlaşması ve doğurganlığın aktif hale geldiğinin bir göstergesidir. Halk arasında adet, aybaşı, özel gün gibi isimlerle de bu dönem anılır. Regl zamanları genellikle ağrılı geçer. Sizler için bu dönemde yaşanan ağrıların hafiflemesine yardımcı olan bitki çaylarını derledik...



Kadın vücudu olgunlaşınca doğurganlığı aktif hale gelir ve regl görülür. Adet, aybaşı özel gün gibi adlarla da anılan regl yaklaşık olarak yirmi sekiz günlük döngüler halinde gerçekleşir. Genel olarak yirmi bir ve otuz beş gün arasında regl olunması normal kabul edilir. Regl dönemlerinde karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, bel ağrısı, mide bulantısı, duygu değişimleri görülebilir. Bu yüzden kadınların sosyal hayatı oldukça olumsuz etkilenir. Bu yüzden genel olarak ağrı kesici haplardan faydalanılmaya çalışılır. Fakat ağrı kesici haplar midemiz başta olmak üzere vücudumuzda birçok organa sayısız zarar verir. Bu yüzden onları kullanmaktansa doğal bitki çaylarından yardım alarak regl dönemlerinizi çok daha rahat bir şekilde atlatmanız mümkündür.

Adet sancılarına hangi bitki çayları iyi gelir?

Zencefil çayı - Zencefili kışın bala karıştırarak gripten, nezleden ve soğuk algınlığından korunmak veya kurtulmak için sık sık tüketiriz. Zencefil aynı zamanda adet söktürücü ve ağrı kesici görevi de görür. Bunun için yaklaşık yirmi gram taze zencefili temizleyin. Daha sonra ince ince dilimleyip kaynayan suya atın ve on dakika demlemeye bırakın. Demlenme süresi bitince afiyetle tüketebilirsiniz.

Karışık bitki çayı - Bu bitki çayının içerisinde civanperçemi, adaçayı ve aslanpençesi kullanacağız. Bu karışım çay adeti söktürür, vücudunuzu rahatlatır, enerji verir ve ağrı kesici özelliktedir. Civanperçemi, adaçayı ve aslanpençesinden birer tutan alıp kaynayan yarım litre suya atıp beş dakika boyunca demlenmesini sağlayın ve sonra afiyetle tüketin.

Maydanoz sapı suyu - Bu suyu genel olarak zayıflamak için kullanılsa da geciken adet dönemleri için de iyi bir seçenektir. Regl dönemlerinden bir hafta önce kullanmaya başlayabilirsiniz.

Beş dal maydanozun saplarını yapraklarından ayırın. Bir bardak suyun içerisine atarak kaynatmaya başlayın. Rengi sararmaya başlayınca altını biraz kısın. Rengi biraz daha koyu sarı olduğunda altını kapatın ve tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.