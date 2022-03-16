Recep Sert kimdir? Recep Sert tutuklandı mı? Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişileri arasında yer alan Recep Sert'in kim olduğu son zamanlarda fazlasıyla merak ediliyor. Recep Sert daha önce borcunu ödeyemediği için tutuklanmış ve AHBAP derneği sayesinde borcunu ödeyerek serbest bırakılmıştı.

Recep Sert kimdir? Recep Sert tutuklandı mı? Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişileri arasında yer alan Recep Sert'in kim olduğu son zamanlarda fazlasıyla merak ediliyor. Recep Sert daha önce borcunu ödeyemediği için tutuklanmış ve AHBAP derneği sayesinde borcunu ödeyerek serbest bırakılmıştı.

Recep Sert'in kim olduğu son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Recep Sert ile ilgili aramalar hız kazandı. Son günlerde hakkında çıkan iddialar ve haberlerle basında fazlasıyla yer alan Recep Sert küçük yaşlarda ateşli silah yaralanması nedeniyle yüzünün bir kısmını kaybetmişti.

Recep Sert kimdir?

Recep Sert Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişileri arasında yer alıyor. Recep Sert 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Yüz nakli olan Recep Sert'in küçük yaşlarda ateşli silahın patlaması sonucu yüzünden ağır yaralanmıştı.

Recep Sert'e beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi nakledildi. Uzun süre hastanede tedavisi devam eden Recep Sert daha sonra taburcu edildi.

Recep Sert hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

İnegöl'ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bir kafe açan Recep Sert ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden ceza evine girmişti.

Türkiye'de yüz nakli

21 Ocak 2012'de Türk cerrah Ömer Özkan ve takımı dünyanın ilk başarılı tam yüz naklini Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi hastanesinde gerçekleştirdi. 19 yaşındaki hasta Uğur Acar'ın, çocukken evde çıkan bir yangın yüzünden, yüzü ağır tahrip olmuştu. 39 yaşındaki organ bağışcısı Ahmet Kaya 2012 yılının Ocak ayında ölmüştü.[5] Dünya medyasına operasyonun başarılı geçtiği ilan edildi. Halka açık bir etkinlikle Uğur Acar 21 Şubat 2012 gününde basının önüne çıkarıldı. Yüzü doğal görünüyordu. Türk doktorlar onun vücudunun yeni dokuyu kabul ettiğini duyurdu.

24 Şubat 2012 tarihinde yaklaşık bir ay sonra cerrah takımı lideri Serdar Nasır Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nde 25 yaşındaki hasta Cengiz Gül üzerinde ikinci tam yüz naklini gerçekleştirdi. Hastanın yüzü iki yaşındayken televizyon tüpünün patlaması sonucu ağır olarak yanmıştı. Ailesinin kimliğinin açıklanmasına izin vermediği beyin ölümü gerçekleşmiş 40 yaşındaki bağışçı N. A 17 Şubat tarihinde bir motorbisiklet kazası sırasında ölmüştü. .