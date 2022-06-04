Recep İvedik 7 vizyona ne zaman girecek? Recep İvedik çekimleri başladı mı?

Şahan Gökbakar'ın yazıp oynadığı komedi filmi Recep İvedik film serisinin devamı. Büyük ilgiyle izlenen Recep İvedik filmi izleyicileri, Recep İvedik 7'nin ne zaman vizyona gireceğini merak etti. Ünlü komedyen müjdeli haberi duyurdu. Recep İvedik 7 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik'in çekimleri başladı mı? Detaylar burada.

Recep İvedik serisinin devamı olan Recep İvedik 7'nin çekimleri için komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar kolları sıvadı. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı 'Recep emmi' notuyla Recep İvedik hayranlarına müjdeyi verdi.

Şahan Gökbakar'ın yazıp oynadığı Recep İvedik film dizisi en son 2019 yılında Recep İvedik 6 olarak yayınlanmıştı. İzleyiciler Recep İvedik dizisinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, komedyen Gökbakar da sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeyi verdi.

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Recep İvedik komedi film serisinin devamı olan Recep İvedik 7'nin çekimlerine hızlı bir şekilde başlandı.