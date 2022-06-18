Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7 konusu nedir?

En sevilen yapımlardan biri olan Recep İvedik dizisi yeni filmiyle ekranlarda olacak. İlk paylaşımlar Şahan Gökbakar'ın en çok izlenen yapımı Recep İvedik 7'den geldi. Disney Plus'ta vizyona girecek olan yeni filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. İşte merak edilen konuyla ilgili tüm detaylar…

Sinema sektörünün en çok izlenen yapımlarından biri olan Recep İvedik, 7 filmiyle Disney Plus'ta olacak. Yayına yeni başlayan platformda yeni yapımlar yer alırken, en çok beklenen yapım Recep İvedik oldu. Gökbakar'dan yapılan açıklamada, çekimlerin yarıda kaldığı ve sonbahardan itibaren Disney Plus'ta yayınlanacağı söylendi. Çekimlerden ilk görüntüler geldi. İzleyiciler, ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. İşte merak edilen konuyla ilgili tüm detaylar…

Çekimleri başlayan Recep İvedik 7'nin set görüntüleri basına yansıdı. Merakla beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği konusunda araştırmalar devam ederken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Filmin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.

Recep İvedik 7 konusu nedir?

Sinemalarda gösterime girmesiyle rekor kıran Recep İvedik'in filminin 7.si gösterilecek. Şehir hayatından ve ekonomik koşullardan bıkan Recep İvedik, yakın arkadaşını da yanına alarak babaannesinden kalan köy evine gider. Köyde yaşamaya başlayan İvedik, köye ve ormana zarar verecek bir proje olduğunu duyar. Projeyi durdurmak için köylülerle birlikte çalışan İvedik, izleyicilere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşatacak. .