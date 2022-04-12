Türk yapımı komedi filmi Recep İvedik'in başrolünde, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar rol alıyor. Film hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir?

Recep İvedik serisinin ikinci filmi Recep İvedik 2'nin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar yer aldı. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi?

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in tek yakını babaannesidir. Babaannesi Recep'in evlenmesini, iş güç sahibi olmasını ister. Recep babaannesinin bu isteklerini yerine getirmek için birçok işe girer, ancak iş hayatına uyum sağlayamaz. En sonunda iş hayatında saygın biri olan kuzeni Hakan ile bir araya gelir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. .