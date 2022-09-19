Yıllardır uyguladığı saç tasarımları ile tanınan, ünlülerin kuaförü Recep Güngör bu yılın en başarılı kuaförü seçildi!

Katıldığı bir kuaför programında ünlenen ve yarışmadan birincilikle ayrılan Güngör, şimdilerde Avrupa'daki müşterilerinin ilgisini ve beğenisini topluyor. İstanbul'un en merkezi konumu Bahçelievler ilçesinde ünlülerin uğrak yeri olan kuaför salonunu işleten Güngör, mikro kaynak saç başta olmak üzere, trend saç renklendirmeleri ve en trend saç kesim işlemlerini profesyonel ekibiyle birlikte uygulamaktadır.

Yaklaşık 18 yıldır mesleğini profesyonel şekilde icra ettiren Recep Güngör, uzmanlık alanı olan mikro kaynak saç işleminde müşterilerinin takdirini kazanıyor. Yaptığı tüm işlemleri şahsi sosyal medya hesabında da paylaşarak Avrupa'da yaşayan müşterilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yıllardır Türkiye'de hizmet veren Güngör, Avrupa'dan çok sayıda hizmet almak için gelen müşterileri ile de ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Farklı ülkelerden gelmek isteyen müşterileri ile sosyal medya veya whatsapp hattı üzerinden iletişime geçiyor ve randevularını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ünlü kuaför Recep Güngör, Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talepler üzerine rotasını değiştirmek istediğini de ekliyor “Çok uzun yıllardır uzman saç tasarımcısı olarak bu sektördeyim haliyle Türkiye'de çok sayıda müşterim var onlarla ilgilenmeyi seviyorum ve hayal ettikleri görüntüye kavuşmalarına yardımcı oluyorum. Son yıllarda Avrupa ülkelerinden gelen talepleri de gözardı etmeyip değerlendirmek istiyorum. Farklı ülkelerde yaşayan müşterilerime kolaylık sağlayarak Avrupa'da da birkaç kuaför salonu açmayı hedefliyorum.” Kariyerinde zirveye çıkan genç kuaför, sektörde kendisi gibi uzman olmak isteyen kuaför adaylarına da çeşitli eğitimler vermektedir. Düzenlediği workshoplar sayesinde ülkemizde başarılı bir kuaför olmak isteyen genç adaylara örnek olma yolunda da ilerlemektedir.

Ünlü kuaför Recep Güngör, sosyal medya incelemelerine göre Türkiye'deki kuaförler arasında sosyal medya profili en çok ziyaret edilen kişidir. Her ülkeden binlerce takipçiye ulaşan Güngör, sosyal medya oylamalarına göre bu yılın en başarılı kuaförü olarak seçilmiştir. Gördüğü ilgi ve beğeni karşısında Recep Güngör “Kendimi devamlı geliştiriyorum asla durmuyorum. Yıllar geçtikçe trendler de devamlı değişiyor ben de sürekli olarak güncel trendleri inceliyor ve takip ediyorum daha sonrasında kendi salonumda müşterilerime uyguluyorum. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum ve sektörün en iyisi olma yolunda ilerliyorum” diyor. Ünlü kuaförün yaptığı işleri incelemek için Instagram adresine ulaşabilirsiniz.

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