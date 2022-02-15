Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?
Mübarek 3 ayların birincisi Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor merak edilmektedir. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki, Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır? Recep ayı 13 14 15'i hangi günlerdir?
2022-02-15 12:49:52
Mubarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep Ayı 2022 yılında 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ayrı bir önem arz ediyor. 14 Şubat Pazartesi bugün Receb'in 13. günüdür. 15 Şubat Salı günü ise Recebin 14. günü olacaktır. 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.
15. günü ise 16 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.
Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
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