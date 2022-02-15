Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?

Mubarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep Ayı 2022 yılında 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ayrı bir önem arz ediyor. 14 Şubat Pazartesi bugün Receb'in 13. günüdür. 15 Şubat Salı günü ise Recebin 14. günü olacaktır. 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

RECEB AYININ 15. GÜNÜ VE 15. GECESİ NE ZAMAN?

15. günü ise 16 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.