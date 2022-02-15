DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...
Yasak Elma Meriç kimdir? Ece İrtem hayatı, yaşı, eğitimi
Başkan Ercan Millet Kıraathanesinde öğrencilerle
Devam zorunluluğu kalktı mı? Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı?
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadından son dakika Ukrayna önerisi
Ev sıcaklığında konukevi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme
Masaüstü bilgisayar ayda ne kadar elektrik harcar? Bilgisayar günde kaç TL elektrik harcar?
Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?
Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle
Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?
Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen hakkında karar!
Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum
Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında?
Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

TIMETURK / GENEL / Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?

Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?

Mübarek 3 ayların birincisi Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor merak edilmektedir. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki, Recep ayının 15. günü ve 15. gecesi ne zaman? 2022 Receb ayının ortası hangi güne denk gelmektedir? Recebin 15'i ne zamandır? Recep ayı 13 14 15'i hangi günlerdir?

1 Saat Önce
2022-02-15 12:49:52
Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?

Mubarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep Ayı 2022 yılında 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ayrı bir önem arz ediyor. 14 Şubat Pazartesi bugün Receb'in 13. günüdür. 15 Şubat Salı günü ise Recebin 14. günü olacaktır. 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

15. günü ise 16 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş