Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw nereli, ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in adı yeni aşk iddiaları ile gündeme geldi. Ebru Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük olan Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Basına yansıyan haberlerin ardından Rassan Khoshnaw'un kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw mu?

Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw nereli, ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in adı yeni aşk iddiaları ile gündeme geldi. Ebru Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük olan Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Basına yansıyan haberlerin ardından Rassan Khoshnaw'un kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw mu?

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab evliliği uzun süre konuşulmuştu. 11 yıl boyunca Zarrab ile evli olan Gündeş geçen sene bu evliliği bitirmişti. Zarrab ile evliliğinden bir kızı olan Ebru Gündeş ile ilgili magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw mu?

Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw adlı iş insanı ile birlikte olduğu iddia edildi. Gündeş iddilar karşısında henüz açıklamada bulunmadı. Ancak Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş'in samimi fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması kafaları karıştırdı.

Rassan Khoshnaw kimdir?

Rassan Khoshnaw'un kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı.

Rassan Khoshnaw Iraklı zengin bir iş insanıdır. Rassan Khoshnaw lüks arabaların içinden sık sık paylaştığı fotoğraflarla biliniyordu.

Kuzey Itak bölgesinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Rassan Khoshnaw'un 28 yşında olduğu biliniyor.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw arasında aşk dedikolaru son günlerde magazin gündeminin zirvesinde bulunuyor.

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in sahne aldığı yerlerde en ön sıradan sanatçıyı izliyor.