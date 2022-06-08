Rasmus Ankersen kimdir? Göztepe Rasmus Ankersen'e mi satılacak? Göztepe ne kadara satılacak?

Rasmus Ankersen kimdir? sorusu şu sıralar Göztepe taraftarları ve spor severler tarafından oldukça fazla sorulur oldu. Göztepe kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran Mehmet Sepil'in hisselerin devri konusunda Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile anlaşmaya çok yakın. Rasmus Ankersen'in kim olduğu merak edilirken bir yandan da Göztepe Rasmus Ankersen'e mi satılacak? Göztepe ne kadara satılacak? sorularına yanıt aranıyor.

Rasmus Ankersen kimdir? sorusu şu sıralar Göztepe taraftarları ve spor severler tarafından oldukça fazla sorulur oldu. Göztepe kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran Mehmet Sepil'in hisselerin devri konusunda Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile anlaşmaya çok yakın. Rasmus Ankersen'in kim olduğu merak edilirken bir yandan da Göztepe Rasmus Ankersen'e mi satılacak? Göztepe ne kadara satılacak? sorularına yanıt aranıyor.

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil, Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile görüşmelere geçtiğimiz günlerde başladı. Rasmus Ankersen ile Serpil arasında resmi anlaşmanın an meslesi olduğu öğrenildi. Rasmus Ankersen'in görüşmeler kapsamında iki defa İzmir'e geldiği de iddialar arasında. Yaşanan gelişmelerden sonra Rasmus Ankersen'in kim olduğu ve nereli olduğu spor severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rasmus Ankersen kimdir?

Rasmus Ankersen 22 Eylül 1983 yılında Danimarka'nın Herning kentinde dünyaya geldi. Southampton Futbol Kulübü'nde futbol direktörlüğü yapmıştır. Premier League kulübü Southampton'ın en büyük hissedarı olan Sport Republic'in kurucu ortağı ve CEO'sudur.

Rasmus Ankersen gelecek vadeden pek çok spor kulübü ile ilgileniyor.

Ankersen, Brentford FC'de Futbol Direktörlüğünü yaptı. Ankersen ayrıca Danimarka Superliga kulübü FC Midtjylland'ın yönetiminde de yer almıştır.

Ankersen, Danimarka'daki FC Midtjylland formasıyla profesyonel bir futbolcu olarak kısa bir kariyere sahipti ve ilk kıdemli maçında ciddi bir diz sakatlığı yaşadı. Daha sonra UEFA'nın A Lisansı için çalıştı ve bir kulüpte 17 yaş altı takımının yardımcı antrenörü oldu.

Ankersen, 2015 yazında Phil Giles ile birlikte Brentford FC'de futbol eş direktörü olarak atandı. Sorumlulukları, kulübün futbol operasyonlarını denetlemenin yanı sıra yeni oyuncuların ve teknik personelin işe alınmasını yönetmekten sorumludur.

Ankersen, atanması hakkında şunları söyledi: "Bunun, Brentford Futbol Kulübü'nde özel bir şeye giden yolculuğun başlangıcı olduğuna ikna oldum." Aralık 2021'de görevi bıraktı.

Ankersen, Londra merkezli bir spor yatırım şirketi olan Sport Republic'in CEO'su ve kurucu ortağıdır.

Göztepe Rasmus Ankersen'e mi satılacak?

Göztepe'nin Danimarkalı yatırımcı Rasmus Ankersen'e satışı için görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil ile Ankersen arasında yapılan görüşmelerde sona gelidniği beliritliyor.

Göztepe ne kadara satılacak?

Hisse deviri konusunda henüz detaylar paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde devirin maliyeti de duyrulacaktır. .