Rasim Özdenören kimdir? Rasim Özdenören eserleri nelerdir? Rasim Özdenören mesleği nedir? Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan genç hekim Merve Nur Uçar konuşmasında Rasim Özdenören'in 'Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyarda kalacağız, çünkü diyarda bizim devede bizim” sözüne yer verdi. Bu konuşma salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmanın ardından Rasim Özdenören'in kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Türk öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören'in biyografisi...

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreninde kürsüye çıkan bölüm birincisi Merve Nur Uçar konuşmasında Rasim Özdenören'de alıntı yaptı. Merve Nur Uçar'ın konuşması salondakiler tarafından uzun süre lkışlandı. Uçar konuşmasında “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar'lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da” dedi. Bu konuşmanın ardından Rasim Özdenören'in kim olduğu, ve eserleri araştırılmaya başlandı.

Rasim Özdenören kimdir?

Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir.

Türk öykü ve deneme yazarı olan Rasim Özdenören Alâeddin Özdenören'in ikiz kardeşdir.

TRT 1'de yayımlanan Yedi Güzel Adam dizisinde, Rasim Özdenören'i Mertcan Sevimli canlandırmıştır.

Özdenören, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu illerinde tamamlamıştır.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitiren Rasim Özdenören Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak işe başladı.

Ardından ABD'ye giden Rasim Özdenören burada 2 yıl karada kalmıştır.

1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirilmiş; aynı Bakanlıkta bir yıl da müfettiş olarak çalışmıştır. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra geri dönmüştür.

Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatında adını duyurmaya başladığı yıllarda; köy romancılığının etkisi azalmaya, varoluşçu yazarların etkisiyse artmaya başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağırlıklı Batılı anlayışın aksine Özdenören, öykülerini çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimlerden yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır.

İlk hikâyesini 1957'de yayımlayan Rasim Özdenören, 2009'a kadar on hikâye kitabı yayımlar. Yaklaşık yarım asırdır hikâye yazmaya devam eden yazar 1970 sonrası Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir.

İlk gençlik yıllarından itibaren edebiyata ilgili bir arkadaş grubuna dahil olan Özdenören, bu grubun içinde sonraki yıllarda şekillenecek edebî kişiliği için önemli bir zemin bulmuştur. Özdenören'in okumaları ve edebî ilgileri büyük oranda bu arkadaş grubunda şekillenmeye başlamış; sonraki yıllarda tanıştığı Sezai Karakoç'un etkisiyle de bir bütünlük kazanmıştır.

Özdenören'in Amerika'da iki yıla yakın bir süre kalarak çağdaş dünyanın önemli merkezlerinden birini tanıması, eserlerine olumlu şekilde yansımıştır.[kaynak belirtilmeli] Öykülerinde yerli olmak nedir, bu nasıl gerçekleştirilir, sorularına cevap aramış; hikâyelerinin kahramanlarını, gerçek hayattan almaya çalışmıştır.

İslami kimliğiyle tanınan bir öykücü olmasına rağmen eserlerinde, inandığı şeyleri okuyucusuna dayatmamaya özen göstermiş; vermek istediği mesajı öyküyü zara vermeden, akışı ve yapıyı bozmadan anlatmaya çalışmıştır. Anlatımında dili ustalıkla kullanmış; yer yer şiirsel ifadelere de yer vermiştir.[kaynak belirtilmeli]

Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikâyeleri, televizyon filmlerine uyarlanmış; bunlardan ilki, Uluslararası Prag Televizyon Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülünü almıştır.

Rasim Özdenören eserleri nelerdir?

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Kafa Karıştıran Kelimeler

Müslümanca Yaşamak

Yaşadığımız Günler

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

Çarpılmışlar, Çözülme

Çok Sesli Bir Ölüm

Gül Yetiştiren Adam

Hastalar ve Işıklar

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Ruhun Malzemeleri

Ben ve Hayat ve Ölüm

Yeniden İnanmak

Denize Açılan Kapı

Red Yazıları

Acemi Yolcu

İpin Ucu

Çapraz İlişkiler

Kent İlişkileri

Kuyu

Edebiyat ve Hayat

Yüzler

Köpekçe Düşünceler

Düşünsel Duruş

Toz

Aşkın Diyalektiği

Eşikte Duran İnsan

Yazı, İmge ve Gerçeklik

Ansızın Yola Çıkmak

Hışırtı

İki Dünya

İmkânsız Öyküler

Siyasal İstiareler

Açık Mektuplar

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