Rapor parası nedir? Rapor parası ne zaman yatar? 2022 Rapor parası nasıl hesaplanır?

Belirli nedenlerle işe gidemeyen ve doktor raporu olan kişiler, rapor ücretinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Rapor parası nasıl hesaplanır ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İşe gidemeyen ve doktor raporu olan kişilerin çalışamayacakları süre karşılığında verilen paraya rapor parası denir. Bu terim halk arasında hastalık parası, dinlenme ödeneği, geçici iş göremezlik ödeneği olarak da anılmaktadır. Çalışamadığınız bu süreçte mağdur olmamanız için rapor parası verilmektedir. Rapor parasının ne kadar verildiği ve nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Rapor parası ne kadardır?

Rapor parası, hasta tarafından alınan rapor tarihinden önceki 3 aylık brüt kazancın son 3 aydaki toplam gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran ayakta tedavide 2/3, yatarak tedavide ½ olarak ödenir.

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parasının nasıl hesaplandığı merak edilmektedir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Aylık brüt geliri 3 bin TL olan bir kişinin 15 gün rapor alması durumunda hesaplamanın nasıl olacağını açıkladık. 15 gün raporu olan bir kişi için 13 günün ödemesi yapılır. İlk iki gün rapor parasına dahil edilmez.

Örnek: İlk Üç Aylık Brüt Gelir: 5004+5004+5004=15.012 TL

Son üç aydaki prim günü: 30+30+30=90

Raporlu olunan gün sayısı: 15 (Ayakta tedavi)

Rapor parası ödenecek gün sayısı= 15-2=13 gün.

15.012 / 90 = 166,8

166,8 x 13 = 2.168,4 TL

2.168,4 x 2/3 = 1.445,6 TL ödeme yapılır. ( ayakta tedavi olduğu için 2 ile çarpıp 3'e böldük)

Rapor parası ne zaman yatar?

1 veya 2 günlük rapor için ne kadar para alırım?

İki günden az olan raporlu günler için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yasalarda yer alan maddeye göre rapor için ödemeler 3 günden sonra başlar.

3 günlük rapor için ne kadar para alırım?

3 gün raporu olan bir kişi bir günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 249 TL'ye denk gelmektedir.

4 günlük rapor için ne kadar para alırım?

4 gün raporu olan bir kişi iki günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 498 TL'ye denk gelmektedir.

5 günlük rapor için ne kadar para alırım?

5 gün raporu olan bir kişi üç günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 747 TL'ye denk gelmektedir.

6 günlük rapor için ne kadar para alırım?

6 gün raporu olan bir kişi dört günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 996 TL'ye denk gelmektedir.

7 günlük rapor için ne kadar para alırım?

7 gün raporu olan bir kişi beş günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 1245 TL'ye denk gelmektedir.

8 günlük rapor için ne kadar para alırım?

8 gün raporu olan bir kişi altı günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 1494TL'ye denk gelmektedir.

9 günlük rapor için ne kadar para alırım?

9 gün raporu olan bir kişi yedi günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 1743TL'ye denk gelmektedir.

10 günlük rapor için ne kadar para alırım?

10 gün raporu olan bir kişi sekiz günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 1992 TL'ye denk gelmektedir.

15 günlük rapor için ne kadar para alırım?

15 gün raporu olan bir kişi on üç günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 3237 TL'ye denk gelmektedir.

20 günlük rapor için ne kadar para alırım?

20 gün raporu olan bir kişi on sekiz günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 4482 TL'ye denk gelmektedir.

30 günlük rapor için ne kadar para alırım?

30 gün raporu olan bir kişi yirmi sekiz günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 6972 TL'ye denk gelmektedir.

45 günlük rapor için ne kadar para alırım?

45 gün raporu olan bir kişi kırk üç günlük bir ödeme alacaktır. Bu da 10707 TL'ye denk gelmektedir.

.