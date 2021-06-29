Rapel nedir? Rapel doz nedir? Rapel aşı kimlere yapılır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Rapel veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak' açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Rapel nedir? doz nedir? Rapel aşı kimlere yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Rapel kelime anlamı olarak pekiştirme olarak kullanılıyor. Yani aşılanmış kişilere pekiştirme aşısı olarak 3. doz aşı anlamına geliyor.

Rapel nedir? Rapel doz nedir? Rapel aşı kimlere yapılır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Rapel veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından vatandaşlar Rapel nedir? doz nedir? Rapel aşı kimlere yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Rapel kelime anlamı olarak pekiştirme olarak kullanılıyor. Yani aşılanmış kişilere pekiştirme aşısı olarak 3. doz aşı anlamına geliyor.

Rapel veya hatırlatma dozunun ne olduğu Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Rapel veya hatırlatma dozu Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi. Peki Rapel nedir? Rapel doz nedir? Rapel aşı kimlere yapılır?

Rapel nedir?

Rapel kelime anlamı olarak pekiştirme anlamında kullanulabilir. Yani aşı takvimi tamamlanmış olan kişilerde pekiştirme aşısı anlamına gelir. Rapel aşılama koronavirüs aşılamasında 3. doz anlamına gelebilir.

Rapel doz nedir?

Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Rapel doz nedir sorusuna yanıt verecek olursak Rapel doz, pekiştirme aşısıdır. Aşının vücutta yaptığı antikor seviyesini arttırmaya yönelik bir takviye aşıdır.

Rapel aşı kimlere yapılır?

Rapel doz koronavirüs aşılamasının ilk uygulandığı kişilere ve yaşlı kişilere uygulanabilir. Aşıların koroyuculuk seviyesi azaldıkça rapel aşı uygulanabilir.

224 delta varyantı tespit edildi

Bakan Koca açıkalamasında şunları dile getirdi: 26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.

60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.