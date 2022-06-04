Rapçi Killa Hakan'dan kötü haber: Yoğun bakıma alındı!

Türkçe rap dünyasının eski isimlerinden Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Türkçe rap dünyasının en eski isimlerinden biri olan 49 yaşındaki Killa Hakan yoğun bakıma alındı. Haberi Massaka adıyla bilinen Murat İlhan duyurdu.

Massaka, Instagram'dan yaptığı açıklamasında "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.