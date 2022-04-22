Randevusuz muayene nasıl olur? Hastaneler randevusuz muayene eder mi? Devlet hastanelerinde randevu almadan nasıl muayene olunur? Kovid-19 pandemisi nedeniyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması bazı hastanelerde bazı bölümlere randevu bulunamaması nedeniyle vatandaşlar oldukça zorluk çekiyordu. Konuya ilişkin vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Sağlık Bakanlığı'nın yazısını paylaşarak 'Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir.' yazdı.

Randevusuz muayene nasıl olur? Hastaneler randevusuz muayene eder mi? Devlet hastanelerinde randevu almadan nasıl muayene olunur? Kovid-19 pandemisi nedeniyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması bazı hastanelerde bazı bölümlere randevu bulunamaması nedeniyle vatandaşlar oldukça zorluk çekiyordu. Konuya ilişkin vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Sağlık Bakanlığı'nın yazısını paylaşarak "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." yazdı.

Devlet hastanelerinde randevu bulamamak vatanaşaların sıkıntıları arasında yer alıyordu. Özellikle koronavirüs pandemisi sırasında hastanelerde yaşanan yoğunluk ve bazı doktorların korona servislerine yönelmesi vatandaşların randevu bulmasını zorlaştırıyordu. Hastanelerde randevubulamama problemine karşı çalışma başlatıldığı biliniyordu.

Randevusuz muayene nasıl olur?

MHRS'den ve 182'den randevu oluşturamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Devlet hastanelerinde randevu bulunanamasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yazısını paylaşarak "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." yazdı.

Hastaneler randevusuz muayene eder mi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerine gönderdiği bir yazıyı paylaştı. Köroğlu paylaşımında şunları söyledi: "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." dedi.

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