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Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?

Randevusuz aşı yapılır mı? Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile SGK kaydı olan herkesin aşılanacağını duyurdu. Açıklamadan sonra aşı randevu sistemleri çöktü. Randevu alamayanlar Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı olunur mu? gibi soruları sormaya başladı. Peki randevu almadan aşı olunur mu? Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirtti. Peki randevusuz aşı nasıl yapılır? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?

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Google News - Timeturk
15.06.2021 17:36:45
Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?

Randevusuz aşı yapılır mı? Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile SGK kaydı olan herkesin aşılanacağını duyurdu. Açıklamadan sonra aşı randevu sistemleri çöktü. Randevu alamayanlar Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı olunur mu? gibi soruları sormaya başladı.  Peki randevu almadan aşı olunur mu?  Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirtti. Peki randevusuz aşı nasıl yapılır? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama son günlerde ivme kazandı. Aşılamada 20 yaş sınırına kadar dayanıldı. Son olarak SGK kayıtlı herkesin aşılanacağı duyuruldu. SGK'ya kaydı olan milyonlarca çalışan aşı randevusu almak için sistemlere akın etti. Sistem yoğunluk nedeniyle randevu talebine yetişemez oldu. Randevularını alamayanlar Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor? gibi soruları sormaya başladı.

Randevusuz aşı yapılır mı?

Randevusuz aşı yapılıp yapılamayacağı tartışmaları da beraberinde getirirdi. Peki randevu olamadan aşı yapılır mı?  Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor. Şu anda aşı birimlerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanemizde de sistemden randevu alamamış sırası gelmiş vatandaşlarımıza aşıları yapılıyor." dedi.

Randevu almayan aşı olabilir mi? 

Aşı olamak isteyen ancak randevu alamayanlar Randevu almayan aşı olabilir mi? sorusuna yanıt arıyor.  Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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