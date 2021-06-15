Randevu almadan aşı olunur mu? Dün yapılan açıklama ile SGK'ya kaydı olan milyonlarca kişiye aşı randevusu açıldı. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu alamayanlar Randevusuz korona aşısı yapılır mı? sorusunu sormaya başladı. Korona virüs aşısı randevusu yapılır mı? Randevusuz covid aşısı yapılır mı? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi. Peki kimler randevusuz aşı olabilir?

Randevu almadan aşı olunur mu? Dün yapılan açıklama ile SGK'ya kaydı olan milyonlarca kişiye aşı randevusu açıldı. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu alamayanlar Randevusuz korona aşısı yapılır mı? sorusunu sormaya başladı. Korona virüs aşısı randevusu yapılır mı? Randevusuz covid aşısı yapılır mı? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi. Peki kimler randevusuz aşı olabilir?

Türkiye korona virüs belasına karşı aşılmada birçok ülkeye örnek oluyor. Son günlerde aşılama hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlara korona virüs aşısı yapılabileceğini açıkladı. Gelişmelerden sonra milyonlarca kişi kovid-19 aşı randevusu almak için sistemlere akın etti. Sistem yoğunluk nedeniyle randevu talebine yetişemez oldu. Randevu alamayan vatandaşlar da randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz korona aşısı yapılır mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Randevu almadan aşı olunur mu?

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK'lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor. Şu anda aşı birimlerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanemizde de sistemden randevu alamamış sırası gelmiş vatandaşlarımıza aşıları yapılıyor." dedi.

Randevusuz korona aşısı yapılır mı?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi. Ancak bu durumun geçici olacağı tahmin ediliyor.

Sistemde yoğunluk yaşandı

Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması ardından aşı programına yeni dahil olanlar da e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Koronavirüse karşı uygulanan aşılara talebin artması ile zaman zaman e-Nabız ve MHRS'ye girişte sıkıntı yaşandı.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 35 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da dün saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı. Toplam uygulanan aşı miktarı 34 milyon 493 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.